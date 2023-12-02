3 penaltı çıkan maçta kazanan olmadı!

Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile Bandırmaspor 1-1 berabere kaldı. Tek golünü penaltıdan bulan Tuzlaspor, iki penaltıdan ise yararlanamadı.

Haber; Sporx.com
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3 penaltı çıkan maçta kazanan olmadı!
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02 Aralık 2023 15:37
Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. 14. haftadaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Tuzlaspor'un golünü 59. dakikada penaltıdan Adeniyisi James attı. Bandırmaspor'un golü 90. dakikada Moussa Djitte'den geldi.

Tuzlaspor'da William Togui 42, Sekou Tidiany ise 45. dakikalarda penaltılardan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor 26, Tuzlaspor 12 puana yükseldi.

Bandırmaspor, gelecek hafta Kocaelispor'u ağırlayacak. Tuzlaspor, Bodrum deplasmanına gidecek.

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