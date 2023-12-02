Spor Toto 1. Lig'de Tuzlaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. 14. haftadaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Tuzlaspor'un golünü 59. dakikada penaltıdan Adeniyisi James attı. Bandırmaspor'un golü 90. dakikada Moussa Djitte'den geldi.
Tuzlaspor'da William Togui 42, Sekou Tidiany ise 45. dakikalarda penaltılardan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 26, Tuzlaspor 12 puana yükseldi.
Bandırmaspor, gelecek hafta Kocaelispor'u ağırlayacak. Tuzlaspor, Bodrum deplasmanına gidecek.
Tuzlaspor'un golünü 59. dakikada penaltıdan Adeniyisi James attı. Bandırmaspor'un golü 90. dakikada Moussa Djitte'den geldi.
Tuzlaspor'da William Togui 42, Sekou Tidiany ise 45. dakikalarda penaltılardan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 26, Tuzlaspor 12 puana yükseldi.
Bandırmaspor, gelecek hafta Kocaelispor'u ağırlayacak. Tuzlaspor, Bodrum deplasmanına gidecek.
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