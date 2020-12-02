3. Lig maçına Kovid-19 engel oldu

Misli.com 3. Lig'de 3 Aralık günü oynanması gereken Silivrispor-Muğlaspor maçının, ev sahibi takımın bazı idari personel ve futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği bildirildi.



Muğlaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com. 3. Lig 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda oynanacak maç öncesinde Silivrispor'da 17'si futbolcu 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle maçın TFF tarafından ertelendiği belirtildi.



Açıklamada, Muğlaspor takımının maç için şu an İstanbul'da bulunduğu ancak erteleme nedeniyle geri dönüş yolculuğuna başlandığı ifade edildi.



Muğlaspor'da da dün teknik heyet, idari personel ve futbolcudan oluşan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.



