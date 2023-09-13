3 aday arasından Gökhan İnler

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 aday arasından Gökhan İnler'in sportif direktör olarak alınmasını istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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3 aday arasından Gökhan İnler
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13 Eylül 2023 08:02
Beşiktaş'ta geçtiğimiz aylarda görevinden istifa eden futbol direktörü Ceyhun Kazancı'nın yerine Mehmet Ekşi, Necdet Ergün ve Gökhan İnler isimlerinin gündeme geldiği, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi üzerine İnler'de karar kılındığı öğrenildi.

Şenol Güneş'in, eski talebesi olan Gökhan İnler'i, uzun yıllar İsviçre, İtalya ve İngiltere liglerinde forma giyen, Avrupa bağlantıları güçlü bir isim olduğu için tercih ettiği belirtildi.

AYDA 500 BİN TL ÜCRET ÖDENECEK

Bir sezon futbolcu olarak forma giyecek olan 39 yaşındaki İnler, bir yandan UEFA'nın kurslarına katılıp eğitim görecek ve gelecek yıl sportif direktörlük görevine başlayacak. Bu arada Gökhan İnler'e ayda 500 bin TL maaş ödenecek.

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