26 Haziran Cuma iddaa tahminleri

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

JUVENTUS - LECCE

SEVILLA - VALLADOLID

Tutkumuz futbolda zorunlu koronavirüs arası sonrası karşılaşmalar hem hafta içi hem de hafta sonu oynanıyor. Bu hafta içi bizleri yine keyifli maçlar bekliyor. 26 Haziran Cuma günü, İtalya ve İspanya gibi Avrupa'nın iki önemli futbol ülkesinde dikkat çeken maçlar var. Sporx iddaa ekibi, kuponlarınızı oluşturmadan önce sizlere biraz olsun yardımcı olabilmek adına seçimlerini yaptı. Şimdi sizleri ekibimizin iddaa tahminleriyle baş başa bırakıyoruz.... Bol şanslar...Süper Lig'de Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Adem Ljajic'in sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş'ta iiki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması tam anlamıyla şok oldu. Hafta boyunca maça iyi hazırlanan Beşiktaş'ta bir anda takım bu durumda etkilendi. Şimdi de karşılarında son iki maçında iyi oynayan ama galibiyet alamayan Konyaspor olacak. Konyaspor kümede kalma yolunda artık kazanmak istiyor ama Beşiktaş'ın da ligi en üst noktada bitirmek ve Avrupa kupaları bileti almak gibi bir hedefi var. Haftanın açılış maçında Beşiktaş kazanmaya yakın gözükse de karşılıklı gol var seçeneğine yönelmemiz halinde kuponlarda doğru bir tercih yapmış olacağımızı düşünüyorum.: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Boyd, N'Koudou, Diaby, Burak: Serkan- Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, BajicPandemi arasından sonra ligde oynadığı Bologna maçını 2-0 kazanan lider Juventus, Lazio'nun da puan kaybetmesiyle birlikte 4 puanlık bir kredi kazandı. Juve ayrıca, ligde oynadığı son 4 maçı kazanarak da tekrar ritm tuttuğunu gösterdi. Lecce ise pandemi arkasından sonra sahasında Milan'a 4-1 kaybederek ateş hattında kaldı.Juventus, bu maçın açıkbir şekilde favorisi. Lecce ise ligde oynadığı son 3 maçta 15 gol yedi. Juve, iç sahada da oynadığı son 5 maçta sadece 1 gol yedi. Juventus'a oynanabilir, KG Yok tercih edilebilir ve 3.5 üst de cazip bir seçenek olur.: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Ronaldo, Dybala, Costa: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacarİspanya La Liga'da 4. sırada bulunan Sevilla, Şampiyonlar Ligi'ni biletini korumak istiyor. Valladolid ise düşme hattının 8 puan üstünde ve hedefine ulaşmak üzere...Sevilla, pandemi arası sonrası çıktığı ilk maçta Betis'i 2-0 mağlup etti ama sonrasında oynadığı Levante, Barcelona ve Villarreal maçlarından 3 beraberlikle ayrıldı. Buradan 0 puanla da çıkabilirlerdi. Zira, Levante ve Villarreal deplasmanları bu sezon için zor deplasmanlar. Valladolid de benzer bir süreçten geçiyor. Leganes'i 2-1 mağlup ederek başladılar ama arkasından Celta ve Getafe ile berabere kalıp, Atletico Madrid'e 1-0 yenildiler. Onlar için de zorlu fikstürden 2 puanla çıkmak başarı kabul edilebilir.Valladolid kesinlikle kapasiteli bir takım ve Sevilla'ya kola kolay teslim olmayacaktır. Ancak, Sevilla 3 maçtır süren galibiyet hasretini bu maçla noktalayacaktır.: Vaclik; Navas, Kounde, Carlos, Reguilon; Torres, Fernando, Jordan; Munir, De Jong, Ocampos: Masip; Martinez, Salisu, Joaquin, Moyano; Suarez, Alcaraz, Fede, Plano; Guardiola, Enes Ünal.