25 Temmuz iddaa tahminleri

Cumartesi günü iddaa hem keyif yapacağız hem de yine kazanacağız! Sporx iddaa ekibi, bültende yer alan en özel maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Kazandıracak tahminler hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.

20.30 GENOA - INTER



HAKAN CELEP: İtalya Serie A'da bitime 3 hafta kala Inter ile Genoa, Luigis Ferraris'te karşı karşıya geliyor. Inter, muhtemelen 2. sırayı da Atalanta'ya kaybetti ve şampiyonluğu da Juventus'a kaptırdı. Genoa ise kümede kalma adına son 3 maçta 5 puana ihtiyaç duyuyor. Derbide Sampdoria'yı ve öncesinde direkt rakipleri Lecce'yi mağlup etmeyi başardılar. Inter'den sonra Sassuolo ve Verona ile oynayacaklar. 3 maçları da zor. Bu nedenle her maçtan ne kadar puan çıkarırlarsa o kadar iyi. Son 2 maçında Roma ve Fiorentina ile berabere kalan ve morali bozulan Inter'in, bu maçta da kazanmasını beklemiyorum. Bu nedenle Genoa yenilmez, sürpriz ama denenebilir bir tercih.



İlk yarı çifte şans Genoa yenilmez İY 0-2 @1.42



21.00 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Kayserispor ile Trabzonspor karşıya karşıya gelecek. Trabzonspor yaptığı büyük hataların ardından şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdı. Bordo-mavililer adına büyük bir yıkım yaşandı ve Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı. Yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde maça çıkacak olan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Kümede kalma savaşı veren Kayserispor ise önce Trabzonspor'u yenerek sonrasında diğer maçlara çıkacak sonuçları bekleyecek. Kayserispor iyi işler yaptı ama ligde kalacaklarını düşünmüyorum. Trabzonspor havlu atmasına rağmen bu maçı kazanabilir. Taraf bahisi riskine girmeden karşılıklı gol var seçeneğiyle doğru adım atmış olacağımızı düşünüyorum.



Karşılıklı Gol Var @1.42



21.00 FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe geçen hafta Beşiktaş'a kaybetmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi şansını kaybetti. Sarı-lacivertlilerin, sezonun son maçına yüksek konsantrasyonla çıkacaklarını düşünmüyorum. Çaykur Rizespor ise kümede kalma savaşı veriyor ve 1 puan almaları halinde ligde kalacaklar. Açıkçası Fenerbahçe''nin bu derece iddiası kalmamışken, Çaykru Rizespor en azından 1 puan alacaktır. Çaykur Rizespor çifte şans seçeneğini kuponlarda değerlendirebiliriz.



Rizespor yenilmez 0-2 @1.60



21.00 YENİ MALATYASPOR - GAZİANTEP



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşıya karşıya gelecek. Kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor bu maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Ancak son dönemde oyun olarak sıkıntıları var ve puan almakta zorlanıyorlar. Pandemi sonrası en başarılı takımlardan olan Gaziantep FK, kaybetmeden sezonu noktalamak istiyor. Açıkçası hem kadro kalitesi hem de oyun olarak daha iyi durumda olan Gaziantep FK'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Yeni Malatyaspor can derdinde ama Gaziantep FK'yı yenebileceklerini tahmin etmiyorum.



Gaziantep yenilmez 0-2 @1.75



21.00 KONYASPOR - ALANYASPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Konyaspor ile Alanyaspor karşıya karşıya gelecek. Konyaspor; Trabzonspor ve Başakşehir'i yenerek kümede kaldı ve son dönemde inanılması güç bir performansın altına imza attı. Konyaspor'un kümede kalmasının ardından yeni sezon planları başladı ama bu maçı da kazanarak final yapmak istiyorlar. Alanyaspor, Galatasaray'ın Antalyaspor'a takılmasının ardından kazanmak ve UEFA Avrupa Ligi biletini, Türkiye Kupası Finali'nden evvel cebine koymayı planlıyor. Alanyaspor kadro olarak daha iyi ve kazanabilir ama Konyaspor'un son dönemdeki form durumu kafalarda soru işareti oluştuyor. Karşılıklı gol var bahisi ilk önceliğim ama Alanyaspor galibiyeti de kuponlara yazılabilir.



Karşılıklı Gol Var @1.42



21.00 DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Denizlispor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor, geçen hafta Alanyaspor deplasmanında son saniyede kalesinde gol görünce, kümede kalmayı garantileyemedi. Ancak Denizlispor bu hafta küme düşen Ankaragücü karşısında 1 puan alması halinde ligde kalacak. Ankaragücü küme düştükten sonra bu hafta sahada pek fazla varlık gösterebileceklerini düşünmüyorum. 1 puan alması halinde kümede kalacak Denizlispor, Ankaragücü'nü yenerek sezonu noktalayacaktır. Denizlispor galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.



Denizlispor kazanır @1.52



21.00 GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşıya karşıya gelecek. Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in ardından önce sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kevin Prince Boateng sonrasında da Lille transfer olan Burak Yılmaz ve son olarak sözleşmesi biten Caner Erkin, takımdan ayrıldı. Burak Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi hedefi olan Beşiktaş'ın son maçında oynamayacak olması, büyük eksiklik. Kümede kalmayı başaran Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısına iddiasız çıkacak ama sezonun son maçında ellerinden geleni yaparak bitirmek isteyecektir. Önce kazanıp sonra da Sivasspor'un takılmasını bekleyecek olan Beşiktaş, eksik olmasına rağmen sonuca ulaşabilir. Beşiktaş galibiyeti kuponlarda değerlendirilebilir.



Beşiktaş kazanır @1.48



21.00 GÖZTEPE - SİVASSPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Göztepe ile Sivasspor karşıya karşıya gelecek. Göztepe'nin iddiası kalmadı ve sarı-kırmızılılar bu maça formalite olarak çıkacak. Pandemi sonrası galibiyet alamayan ve sadece 2 puan toplayan Göztepe, gücü yettiği kadar mücadele edecektir. Sivasspor ise bu maçı kazanarak ligi 3. sırada ya da Trabzonspor'un Kayserispor'a kaybetmesi halinde 2. sırada bitirmeyi planlıyor. Sivasspor'un iddiası var ama zaman zaman büyük hatalar yapıyorlar. Bu nedenle taraf bahisini değil de karşılıklı gol var seçeeğini öneriyorum. Göztepe de mutlaka gol bulacaktır.



Sivasspor kazanır @1.58



22.45 NAPOLI - SASSUOLO



HAKAN CELEP: İtalya Serie A'da bitime son 3 hafta kala Napoli, sahasında Sassuolo'yu konuk ediyor. Napoli, son haftalarda yaşadığı kayıpların ardından 5. sıra trenini kaçırdı, onlar için 7. sıra garanti. Sassuolo ise ligi ya 8 ya da 9'uncu sırada bitirecek. Kısacası, her iki takım için de ligin prestij dışında pek anlamı kalmadı. Napoli'nin çok formda gelip, Parma'ya 2-1 yenilmesi de bunun göstergesi. Pandemi arasından sonra 8 maçta 1 kez yenilen Napoli, üst üste 7 maç kazanamamış bir Parma'ya kaybetti. Sassuolo ise fırtına gibi gelip duruldu. Son maçta Milan'a 2-1 yenildiler. Maçın tahminine gelecek olursak; Napoli kalitesiyle Sassuolo'dan daha önde ve galibiyete yakın taraf ama bu maç için ideal seçeneğin KG Var olduğunu düşünüyorum.



Karşılıklı Gol Var @1.45