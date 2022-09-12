23 Yaş Altı Millilerimiz, Fransa'yı mağlup etti

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa'yı 53-36 yendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phuket kentindeki Songkla Üniversitesi Prensi Phuket Kampüsü Spor Kompleksi'nde devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı. Milliler, rakibini 53-36 mağlup etti.
Gruptaki ilk müsabakasında Japonya'ya 69-54 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise İspanya'yı 61-49 mağlup etmişti.
A Grubu'nda Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, İspanya ve Türkiye, B Grubu'nda ise Avustralya, Almanya, İsrail, Güney Afrika, Tayland ve ABD'nin yer aldığı organizasyonda final karşılaşması, 16 Eylül Cuma günü yapılacak.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phuket kentindeki Songkla Üniversitesi Prensi Phuket Kampüsü Spor Kompleksi'nde devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaştı. Milliler, rakibini 53-36 mağlup etti.
Gruptaki ilk müsabakasında Japonya'ya 69-54 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise İspanya'yı 61-49 mağlup etmişti.
A Grubu'nda Brezilya, Kanada, Fransa, Japonya, İspanya ve Türkiye, B Grubu'nda ise Avustralya, Almanya, İsrail, Güney Afrika, Tayland ve ABD'nin yer aldığı organizasyonda final karşılaşması, 16 Eylül Cuma günü yapılacak.
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