23. Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı ile devam etti

Bosphorus Cup'ın ikinci gününde gerçekleşen Boğaz Yarışı'nda yüzlerce yelkenli, İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen sundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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23. Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı ile devam etti
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21 Eylül 2024 19:11
23. Bosphorus Cup, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen Boğaz Yarışı ile devam etti.

Organizasyonun ikinci gününde yüzlerce yelkenli, Galatasaray Adası'ndan start aldı. Yelkenciler, Dolmabahçe, Beykoz, Ahırkapı Kalamış rotasını izledi. Yarış, Çırağan Sarayı önünde son buldu.

Boğaz Yarışı'nın ardından gözler, pazar günü  Caddebostan açıklarında yapılacak son yarışa çevrildi. Bu yarışta, 23. Bosphorus Cup'ın şampiyonu belirlenecek.

Türkiye'den doğup dünyaya açılan yelken yarışının teması "Rüzgarlar Tiyatrosu" olarak belirlendi. İstanbul Boğazı'nı bir tiyatro sahnesi olarak ele alan bu tema, boğazın eşsiz mimarisi, doğası ve rüzgarlarıyla birleşen büyüleyici bir görsel şölen sunmayı amaçlıyor.

 
 
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