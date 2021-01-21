21 Ocak Perşembe günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Karagümrük sahasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde zirve yarışında çok önemli maçlar oynayan Beşiktaş için işler iyi gidiyor. Ancak Sergen Hoca ve öğrencilerini zorlu bir maç trafiği bekliyor ve Kara Kartal bu fikstürden avantajlı şekilde çıkıp şampiyonluk hedefine doğru koşmayı amaçlıyor. Bence bu deplasman Siyah Beyazlılar adına çok önemli dönemeçlerden birisi olacak. Karagümrük ligin sert ve diri takımlarından birisi olarak dikkat çekerken bence Beşiktaş'ı da zorlayacaklardır. Ben İstanbul'da keyifli ve karşılıklı bol pozisyonun olduğu bir 90 dakika bekliyorum. KG Var seçimi net duruyor.Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. En son Beşiktaş deplasmanında kaybeden Sivasspor biraz da olsa toparladı ve azından alt sıralardan kurtulmayı başardı. Rıza Hoca ve öğrencileri şimdi daha da yukarılara doğru tırmanmak ve Fenerbahçe karşısında rakibinin serisini bozmak istiyor. Erol Bulut ve öğrencileri ise son 5 maçta ligde 15 puan topladı ve zirvede Beşiktaş'ın ortağı olmayı başardı. Bu zorlu deplasmanı da geçip Kadıköy'de arka arkaya oynayacağı iki maç sonund alidelrik hayalleri kuran Fenerbahçe cephesinde Ozan'ın eksikliği can sıkıyor. Ben Sivas'ta gollü bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi iyi duruyor.Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Pazartesi akşamı Fenerbahçe karşısında iyi mücadele etse de sahadan mağlubiyetle ayrılmayı engelleyemeyen Ankaragücü cephesinde bu maça rağmen ligde halen daha alt sıralardan kurtulma adına ciddi umut var. Sarı Lacivertliler sahasında kazanarak hem moral bulmak hem de Kasımpaşa'nın ensesine yapışmak istiyor. İstanbul ekibi içinse işler çok iyi gitmiyor ve iyice alt sıralara yaklaştılar. Ben bu mücadelede de kazanabileceklerini sanmıyorum. 1-0 çifte şans seçimi gayet iyi duruyor.İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Burnley karşı karşıya gelecek. Bu sezon sakatlıklar, şanssızlıklar yaşayan Liverpool bir anda liderlik koltuğunu kaptırdı. Liverpool deplasmanlarda kötü sonuçlar alıyordu ama iç sahada da West Bromwich Albion ve Manchester United ile berabere kalarak taraftarlarını üzdüler. Şimdi önlerinde kaybetmemeleri gereken Burnley maçı var. Ancak kümede kalma savaşı veren Burnley ile de Temmuz ayında, yine bir iç saha maçında 1-1 berabere kalmışlardı. Hata şansı kalmayan Liverpool'un bu kez ne olursun olsun kazanacağını düşünüyorum. Oran yükseltmek için ilk yarı Liverpool galibiyetini işaretleyebiliriz.İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Lazio ile Parma karşı karşıya gelecek. Lazio, Parma ile oynadığı son 10 resmi maçın 9'unu kazandı, 1'inde berabere kaldı. 2013-2014 sezonunda yine İtalya Kupası Son 16 Turu'nda karşılaştığı Parma'yı 2-1 geçerek tur atladı. Bu sezon ise 10 Ocak'ta iki karşılaştı ve Lazio deplasmanda 2-0 kazandı. Ligde ateş hattına düşen Parma istediği sonuçları alabilmekte zorlanıyor ve oyunlarında da ciddi sıkıntılar var. Açıkçası Lazio karşısında tur geçmeleri ise büyük sürpriz olur. Lazio sıkıntı yaşamadan bu turu geçecektir. Kuponlarda Lazio'ya yer vermek bizleri tehlikeye sokmayacaktır.İspanya Ligi'nde Eibar ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Barcelona ve Real Madrid'in önünde lider olan Atletico Madrid'in iki maçı da eksik ve ipler şimdilik tamamen kendi ellerinde. Sevilla galibiyetinin ardından sıkıntılı günler geçiren Eibar'a konuk olacaklar. Atletico Madrid geçen sene Eibar ile 18 Ocak tarihinde oynadığı lig maçını 1-0 kaybetti. Ancak bu kez daha dikkatli ve hedefine odaklanmış Atletico Madrid sahada olacak. Açıkçası 4,5 Alt ve Atletico Madrid kazanır tercihi ideal bir seçim gibi görünüyor. Dileyenler direk Atletico Madrid kazanır seçeneğini de değerlendirebilir.spanya LaLiga'da alt sıralardan kurtulmaya çalışan Valencia sahasında düşme hattındaki Osasuna'yı konuk edecek. Valencia 8 maçlık galibiyet hasretine Valladolid deplasmanında son verdi. Uzun zamandır kazanamıyorlardı bu galibiyet onları bir benze olsun rahatlattı. Osasuna ise düşme potasında. Real Madrid'den 1 puan aldılar ancak sonrasında Grana'dan deplasmanından puansız döndüler. Valencia galibiyetine açılan oran oldukça iyi. En azından kaybetmeyeceklerdir. Kazanmanın verdiği moralle, bu maçı da alarak üst sıralara çıkabilirler.