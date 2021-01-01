'2020'nin En Yiğit Sporcusu' Mesut Özil!

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil, Azerbaycan'da Yılın En İyi Yiğit Lejyoneri ödülüne layık görüldü.
Azerbaycan İdman Araşdırmalar Merkezi'nin Direktörü Elşen Mammadov, "Merkezin spor basını, spor camiası arasında yaptığı anket sonucunda Mesut Özil, Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan'a destek amaçlı mesajlar yayımlayarak her bir Türk gibi kardeş ülkenin hak savaşında yanında oldu" dedi.
Sosyal medya hesabındakı paylaşımında "Tek millet, iki devlet" ifadesini kullanan Mesut Özil, "Tüm dünya, Dağlık Karabağ bölgesinin yasal ve uluslararası anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğu ve yasa dışı bir şekilde işgal edildiği gerçeğinin farkına varmalı. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden ve Ermeni güçlerinin çekilmesi gerektiği konusundaki kararı onayladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının geçerli olduğunu ve herkes tarafından tanınması gerektiğini hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulunmuşdu.
Barış ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayan Mesut, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki silahlı çatışmaların ciddi anlamda endişe verici olduğu, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği yönünde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çoğunluğun paylaştığı düşünceyi destekliyorum. Barışı destekleyelim, tek bir şiddet eyleminin olmadığı daha adil bir gelecek için çalışalım. İki taraftan da yaşanan ölümler herkesin kaybıdır." ifadelerini kullanmıştı.
Azerbaycan İdman Araşdırmalar Merkezi'nin Direktörü Elşen Mammadov, "Merkezin spor basını, spor camiası arasında yaptığı anket sonucunda Mesut Özil, Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan'a destek amaçlı mesajlar yayımlayarak her bir Türk gibi kardeş ülkenin hak savaşında yanında oldu" dedi.
Sosyal medya hesabındakı paylaşımında "Tek millet, iki devlet" ifadesini kullanan Mesut Özil, "Tüm dünya, Dağlık Karabağ bölgesinin yasal ve uluslararası anlamda Azerbaycan'ın bir parçası olduğu ve yasa dışı bir şekilde işgal edildiği gerçeğinin farkına varmalı. Mart 2008'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul eden ve Ermeni güçlerinin çekilmesi gerektiği konusundaki kararı onayladı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararının geçerli olduğunu ve herkes tarafından tanınması gerektiğini hatırlatmak isterim." değerlendirmesinde bulunmuşdu.
Barış ortamının sağlanması gerektiğini vurgulayan Mesut, "Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki silahlı çatışmaların ciddi anlamda endişe verici olduğu, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği yönünde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çoğunluğun paylaştığı düşünceyi destekliyorum. Barışı destekleyelim, tek bir şiddet eyleminin olmadığı daha adil bir gelecek için çalışalım. İki taraftan da yaşanan ölümler herkesin kaybıdır." ifadelerini kullanmıştı.