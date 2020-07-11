2020 Türkiye Snooker Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak

Türkiye Bilardo Federasyonu, 2020 Türkiye Snooker Şampiyonası'nın 17-23 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
2020 Türkiye Snooker Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak
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11 Temmuz 2020 14:42
Türkiye Bilardo Federasyonu, 2020 Türkiye Snooker Şampiyonası'nın 17-23 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu. 

Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Snooker Şampiyonası erkekler kategorisi müsabakaları, İstanbul Küçükyalı semtinde yapılacaktır. Turnuvaya başvuracak sporcuların federasyonun internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecektir." denildi.

 


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