2,12 milyar avro = Şampiyonlar Ligi'nde 1 galibiyet

376 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

DÖRT BÜYÜKLERDE TRANSFER



SEZON



BJK



FB



GS



TS



TOPLAM



2019-20



10



14



17



24



65



2020-21



13



22



12



15



62



2021-22



12



10



15



18



55



2022-23



18



18



17



14



67



2023-24



15



19



17



17



68



2024-25



11



17



14



17



59



TOPLAM



79



100



92



105



376





26 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

DÖRT BÜYÜKLERDE TEKNİK DİREKTÖRLER (2019-2025)



BEŞİKTAŞ



FENERBAHÇE



GALATASARAY



TRABZONSPOR



8



7



3



8



O.Solskjaer



J.Mourinho



O.Buruk



F.Tekke



G.Bronckhorst



İ.Kartal



D.Torrent



Ş.Güneş



F.Santos



J.Jesus



F.Terim



A.Avcı



Ş.Güneş



İ.Kartal







N.Bjelica



V.Ismael



V.Pereira







A.Avcı



Ö.Karaveli



E.Bulut







E.Newton



S.Yalçın



E.Yanal







H.Cimşir



A.Avcı











Ü.Karaman





BONSERVİS MALİYETLERİ 2.12 MİLYAR AVRO

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON / Milyon €



Kulüpler



Bonservis Maliyeti



Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri



Toplam



Galatasaray



207,6



432,7



640,3



Fenerbahçe



229,4



392,1



621,5



Beşiktaş



112,6



361,3



473,9



Trabzonspor



124,5



264,5



389



Toplam



674,1



1.451



2.125



* Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler, tutarlara dahil değildir.





ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 (BİR) GALİBİYET

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON (2019-2025)



KULÜP



TRANSFER



TEKNİK DİREKTÖR



BONSERVİS (Milyon €)



FUTBOLCU ANTRENÖR HAK EDİŞLERİ (Milyon €)



BONSERVİS VE HAK EDİŞLER TOPLAMI (Milyon €)



UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ



BEŞİKTAŞ



79



8



112,6



361,3



473,9



1 kez katıldı, galibiyet alamadı



FENERBAHÇE



100



7



229,4



392,1



621,5



Katılamadı



GALATASARAY



92



3



207,6



432,7



640,3



2 kez katıldı, 1 galibiyet aldı



TRABZONSPOR



105



8



124,5



264,5



389



Katılamadı



TOPLAM



376



26



674,1



1.451



2.125



1 GALİBİYET



* Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler tutarlara dahil değildir.





ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 KEZ ELEMELERDE TAKILDILAR

EN İYİ DERECE KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNALİ

DÖRT BÜYÜKLERİN AVRUPA KARNESİ (2019-2025)



Sezon



Beşiktaş



Fenerbahçe



Galatasaray



Trabzonspor



2019-20



AL - Son 48



Katılamadı



ŞL - Son 32



AL - Son 48



2020-21



AL - Ön Eleme



Katılamadı



AL - Ön Eleme



Katılamadı



2021-22



ŞL - Son 32



KL Son 24



AL -Son 16



KL - Ön Eleme



2022-23



Katılamadı



AL - Son 16



Katılamadı



KL -Son 24



2023-24



KL- Son 32



KL - Son 8



AL -Son 24



Katılamadı



2024-25



AL- Son 36



AL - Son 16



AL -Son 24



KL- Ön Eleme



ŞL: ŞAMPİYONLAR LİGİ - AL: AVRUPA LİGİ - KL: KONFERANS LİGİ





Avrupa futbolunun en önemli vitrini kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 6 sezonda Türk takımlarının "esamesi" okunmadı.Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca avro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi'nde adeta "yok"ları oynadı.Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden "dört büyükler" 26 teknik adamla çalıştı.Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar avro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 galibiyet alabildi."Dört büyükler" 2019-20 sezonundan bu yana toplam 376 oyuncuyla sözleşme imzaladı.Trabzonspor, 105 futbolcuyla en fazla transfer gerçekleştiren ekip oldu.Fenerbahçe 100 oyuncuyu renklerine bağlarken Galatasaray 92, Beşiktaş 79 oyuncuyu kadrosuna kattı.Başarı için her sezon onlarca oyuncu transfer eden kulüplere teknik direktör de dayanmadı."Dört büyükler" 2019-2025 yılları arasında 23'ü farklı toplam 26 antrenörle çalıştı.Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor'da 1'er kez görev alırken Fenerbahçe İsmail Kartal'a, Trabzonspor da Abdullah Avcı'ya 2'şer kez emanet edildi.Son 6 sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor'da 8'er, Fenerbahçe'de 7 ve Galatasaray'da 3 teknik direktör görev yaptı.Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre "dört büyükler" 2019-20 sezonundan 2024-25 sezonunun yarısına dek sadece bonservis ücretleri ve futbolcu-antrenör hak edişlerine toplamda 2,12 milyar avro ödedi.Söz konusu kalemlerde Galatasaray 640,3 milyon avro, Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon avroluk harcama yaptı.Bu arada kulüplerin bu sezon (2024-25) kış transfer dönemindeki harcamaları ve sezonun ikinci 6 ayındaki futbolcu/antrenör ücretleri yıl sonu bilançolarıyla netleşecek."Dört büyükler" bilhassa Avrupa ile rekabet edebilmek adına onlarca transfer gerçekleştirip milyonlarca avro harcasa da deyim yerindeyse evdeki hesaplar çarşıya uymadı.Avrupa'nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi.Sarı-kırmızılı ekip ile siyah beyazlı takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan galibiyet çıkartabildi."Dört büyükler" Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi.Galatasaray 2021-22 ve 2024-25'te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25'te, Trabzonspor 2022-23'te ve Beşiktaş 2020-21'te rakiplerine boyun eğerek Devler Ligi'nde boy gösterme şansını kaybetti."Dört büyüklere" geçit vermeyen takımlar D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK oldu.Fahiş transfer sayıları ve harcamaya karşılık Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray da 1'er sezon Avrupa kupalarına katılamadı.Şampiyonlar Ligi'ne güç yetiremeyen "dört büyükler" iki numaralı kupa Avrupa Ligi'nde de son 16 turundan öteye geçemedi.Takımların en büyük başarısı, 4 sezon önce başlayan ve görece daha zayıf rakiplerin yer aldığı Konferans Ligi'nde geldi.UEFA'nın üç numaralı turnuvasında Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda çeyrek final oynadı ve bu turda Yunan ekibi Olympiakos'a elendi.