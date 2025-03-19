2,12 milyar avro = Şampiyonlar Ligi'nde 1 galibiyet

Onlarca futbolcu ve teknik adam transfer edip milyonlarca avro harcayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Avrupa'nın 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 6 sezonda toplam 18 maç yaptı ve 1 galibiyet alabildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
2,12 milyar avro = Şampiyonlar Ligi'nde 1 galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2025 13:23
Son güncelleme 19 Mart 2025 13:32
Avrupa futbolunun en önemli vitrini kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 6 sezonda Türk takımlarının "esamesi" okunmadı.

Türk futbolunun lokomotifi nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, her yıl onlarca futbolu transfer edip milyonlarca avro harcama yapmasına rağmen Devler Ligi'nde adeta "yok"ları oynadı.

Bu dönemde toplamda 376 oyuncu transfer eden "dört büyükler" 26 teknik adamla çalıştı.

Kulüpler, bonservis, oyuncu ve antrenör hak edişlerine toplam 2,12 milyar avro (güncel kur karşılığı 85 milyar lira) harcadı ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 galibiyet alabildi.

376 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

"Dört büyükler" 2019-20 sezonundan bu yana toplam 376 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, 105 futbolcuyla en fazla transfer gerçekleştiren ekip oldu.

Fenerbahçe 100 oyuncuyu renklerine bağlarken Galatasaray 92, Beşiktaş 79 oyuncuyu kadrosuna kattı.

DÖRT BÜYÜKLERDE TRANSFER
SEZON

 BJK

 FB

 GS

 TS

 TOPLAM
2019-20

 10

 14

 17

 24

 65
2020-21

 13

 22

 12

 15

 62
2021-22

 12

 10

 15

 18

 55
2022-23

 18

 18

 17

 14

 67
2023-24

 15

 19

 17

 17

 68
2024-25

 11

 17

 14

 17

 59
TOPLAM

 79

 100

 92

 105

 376
26 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Başarı için her sezon onlarca oyuncu transfer eden kulüplere teknik direktör de dayanmadı.

"Dört büyükler" 2019-2025 yılları arasında 23'ü farklı toplam 26 antrenörle çalıştı.

Şenol Güneş, Beşiktaş ve Trabzonspor'da 1'er kez görev alırken Fenerbahçe İsmail Kartal'a, Trabzonspor da Abdullah Avcı'ya 2'şer kez emanet edildi.

Son 6 sezonda Beşiktaş ve Trabzonspor'da 8'er, Fenerbahçe'de 7 ve Galatasaray'da 3 teknik direktör görev yaptı.

DÖRT BÜYÜKLERDE TEKNİK DİREKTÖRLER (2019-2025)
BEŞİKTAŞ

 FENERBAHÇE

 GALATASARAY

 TRABZONSPOR
8

 7

 3

 8
O.Solskjaer

 J.Mourinho

 O.Buruk

 F.Tekke
G.Bronckhorst

 İ.Kartal

 D.Torrent

 Ş.Güneş
F.Santos

 J.Jesus

 F.Terim

 A.Avcı
Ş.Güneş

 İ.Kartal

  

 N.Bjelica
V.Ismael

 V.Pereira

  

 A.Avcı
Ö.Karaveli

 E.Bulut

  

 E.Newton
S.Yalçın

 E.Yanal

  

 H.Cimşir
A.Avcı

  

  

 Ü.Karaman
 BONSERVİS MALİYETLERİ 2.12 MİLYAR AVRO

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptıkları bildirimlere göre "dört büyükler" 2019-20 sezonundan 2024-25 sezonunun yarısına dek sadece bonservis ücretleri ve futbolcu-antrenör hak edişlerine toplamda 2,12 milyar avro ödedi.

Söz konusu kalemlerde Galatasaray 640,3 milyon avro, Fenerbahçe 621,5 milyon avro, Beşiktaş 473,9 milyon avro ve Trabzonspor 389 milyon avroluk harcama yaptı.

Bu arada kulüplerin bu sezon (2024-25) kış transfer dönemindeki harcamaları ve sezonun ikinci 6 ayındaki futbolcu/antrenör ücretleri yıl sonu bilançolarıyla netleşecek.

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON / Milyon €

  
Kulüpler

 Bonservis Maliyeti

 Futbolcu/Antrenör Hak Edişleri

 Toplam

  
 
Galatasaray

 207,6

 432,7

 640,3

  
Fenerbahçe

 229,4

 392,1

 621,5

  
Beşiktaş

 112,6

 361,3

 473,9

  
Trabzonspor

 124,5

 264,5

 389

  
Toplam

 674,1

 1.451

 2.125

  
* Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler, tutarlara dahil değildir.

  
 
 
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 1 (BİR) GALİBİYET

"Dört büyükler" bilhassa Avrupa ile rekabet edebilmek adına onlarca transfer gerçekleştirip milyonlarca avro harcasa da deyim yerindeyse evdeki hesaplar çarşıya uymadı.

Avrupa'nın en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 6 sezonda, 2 kez Galatasaray, 1 kez de Beşiktaş boy gösterebildi.

Sarı-kırmızılı ekip ile siyah beyazlı takım yaptıkları toplam 18 maçta 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik alırken sadece 1 karşılaşmadan galibiyet çıkartabildi.

DÖRT BÜYÜKLERDE SON 6 SEZON (2019-2025)
KULÜP

 TRANSFER

 TEKNİK DİREKTÖR

 BONSERVİS (Milyon €)

 FUTBOLCU ANTRENÖR HAK EDİŞLERİ (Milyon €)

 BONSERVİS VE HAK EDİŞLER TOPLAMI (Milyon €)

 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
BEŞİKTAŞ

 79

 8

 112,6

 361,3

 473,9

 1 kez katıldı, galibiyet alamadı
FENERBAHÇE

 100

 7

 229,4

 392,1

 621,5

 Katılamadı
GALATASARAY

 92

 3

 207,6

 432,7

 640,3

 2 kez katıldı, 1 galibiyet aldı
TRABZONSPOR

 105

 8

 124,5

 264,5

 389

 Katılamadı
TOPLAM

 376

 26

 674,1

 1.451

 2.125

 1 GALİBİYET
* Bu sezon kış transfer döneminde alınan oyuncuların maliyeti ve sezonun ikinci yarısındaki hak edişler tutarlara dahil değildir.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 KEZ ELEMELERDE TAKILDILAR

"Dört büyükler" Şampiyonlar Ligi eleme turlarını 6 kez geçemedi.

Galatasaray 2021-22 ve 2024-25'te, Fenerbahçe 2022-23 ve 2024-25'te, Trabzonspor 2022-23'te ve Beşiktaş 2020-21'te rakiplerine boyun eğerek Devler Ligi'nde boy gösterme şansını kaybetti.

"Dört büyüklere" geçit vermeyen takımlar D.Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK oldu.

EN İYİ DERECE KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNALİ

Fahiş transfer sayıları ve harcamaya karşılık Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray da 1'er sezon Avrupa kupalarına katılamadı.

Şampiyonlar Ligi'ne güç yetiremeyen "dört büyükler" iki numaralı kupa Avrupa Ligi'nde de son 16 turundan öteye geçemedi.

Takımların en büyük başarısı, 4 sezon önce başlayan ve görece daha zayıf rakiplerin yer aldığı Konferans Ligi'nde geldi.

UEFA'nın üç numaralı turnuvasında Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda çeyrek final oynadı ve bu turda Yunan ekibi Olympiakos'a elendi.

DÖRT BÜYÜKLERİN AVRUPA KARNESİ (2019-2025)
Sezon

 Beşiktaş

 Fenerbahçe

 Galatasaray

 Trabzonspor
2019-20

 AL - Son 48

 Katılamadı

 ŞL - Son 32

 AL - Son 48
2020-21

 AL - Ön Eleme

 Katılamadı

 AL - Ön Eleme

 Katılamadı
2021-22

 ŞL - Son 32

 KL Son 24

 AL -Son 16

 KL - Ön Eleme
2022-23

 Katılamadı

 AL - Son 16

 Katılamadı

 KL -Son 24
2023-24

 KL- Son 32

 KL - Son 8

 AL -Son 24

 Katılamadı
2024-25

 AL- Son 36

 AL - Son 16

 AL -Son 24

 KL- Ön Eleme
ŞL: ŞAMPİYONLAR LİGİ - AL: AVRUPA LİGİ - KL: KONFERANS LİGİ
 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery