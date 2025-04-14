16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Sırbistan'da gümüş madalya kazandı

16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Dejan Popov Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklama göre, İstanbul'da 7-13 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım, Sırbistan'da özel bir turnuvaya katıldı.
Rakipleri PVK Becej (Sırbistan), Delfin Chisinau (Moldova), Malaga (İspanya), Mediterrani (İspanya) ve İsviçre'yi yenerek B Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, finalde A Grubu'nun lideri İspanya ekibi CNAB'la karşılaştı.
Rakibine 13-8 yenilen 16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 12 ekibin katıldığı turnuvayı ikinci tamamladı.
Turnuvada ayrıca milli sporcu Burak Ayhan Aydemir, en iyi kaleci seçildi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklama göre, İstanbul'da 7-13 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım, Sırbistan'da özel bir turnuvaya katıldı.
Rakipleri PVK Becej (Sırbistan), Delfin Chisinau (Moldova), Malaga (İspanya), Mediterrani (İspanya) ve İsviçre'yi yenerek B Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, finalde A Grubu'nun lideri İspanya ekibi CNAB'la karşılaştı.
Rakibine 13-8 yenilen 16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 12 ekibin katıldığı turnuvayı ikinci tamamladı.
Turnuvada ayrıca milli sporcu Burak Ayhan Aydemir, en iyi kaleci seçildi.