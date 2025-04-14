16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Sırbistan'da gümüş madalya kazandı

16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Dejan Popov Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Sırbistan'da gümüş madalya kazandı
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14 Nisan 2025 15:55
16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Dejan Popov Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklama göre, İstanbul'da 7-13 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım, Sırbistan'da özel bir turnuvaya katıldı.

Rakipleri PVK Becej (Sırbistan), Delfin Chisinau (Moldova), Malaga (İspanya), Mediterrani (İspanya) ve İsviçre'yi yenerek B Grubu'nu lider tamamlayan Türkiye, finalde A Grubu'nun lideri İspanya ekibi CNAB'la karşılaştı.

Rakibine 13-8 yenilen 16 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 12 ekibin katıldığı turnuvayı ikinci tamamladı.

Turnuvada ayrıca milli sporcu Burak Ayhan Aydemir, en iyi kaleci seçildi.

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