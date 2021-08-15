15 Ağustos Pazar iddaa bankoları

Futbolda ilk hafta heyecanı gümbür gümbür devam ediyor. Ülkemizde ve Avrupa'da tempolu, gollü maçlar oynanıyor. Sporx iddaa ekibi, 15 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlar için değerlendirmelerini yaptı. İşte Sporx iddaa ekibinin tahminleri...



BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 sezonda adeta siyahla beyaz kadar farklı günler geçiren ve önce şampiyon olup sonrasında ise geçen yıl küme düşme hattından zor çıkan Aykut Kocaman ve öğrencileri bu sezonu çok daha iyi geçirmek istiyor. Alanyaspor ise bu ligin en istikrarlı ekiplerinden birisi ve yine bu sezon ne yapacakları çok merak ediliyor. Ben İstanbul'da keyifli bir karşılaşma bekliyorum. KG Var seçimi ideal tercih olacaktır.



ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE



SİNAN BAYRAM: Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda ligin yeni takımı Adana Demirspor'a konuk olacak. Tam 8 yıldır şampiyonluk hasreti çeken ve geçen sezon ağır favori olarak başladığı ligi ilk 2 içerisinde bitiremeyen Sarı Lacivertliler yeni sezona yeni hoca ve yeni sistem ile başlıyor. Gerçi hoca çok da yeni sayılmaz ama Vitor Perreria'nın beyaz bir sayfa açmak istediği kesin diyebiliriz. İlk hafta içinse bence rakip oldukça sert. Sezon öncesi yaptığı sansasyonel transferlerle adından söz ettiren Demirspor, iyi bir giriş yapmak istiyor. Ben Adana'da çok keyifli bir karşılaşma bekliyorum. İki takımın da gol bulabileceğini düşündüğümden ben size KG Var seçimini önereceğim.



TOTTENHAM - MANCHESTER CITY



BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Nuno Espirito yönetimindeki Tottenham'dsa Harry Kane'in geleceği merakla bekleniyor. Manchester City'ye gitmek istediği konuşan Kane, Tottenham için şu an büyük kriz. Öte yandan Nuno Espirito'nun Tottenham'a neler katacağı da merak konusu ve Manchester City karşısında ne kadar savunmada kalıp, ne kadar hücumu düşünecekleri önemli konu. Manchester City ise bildiğimiz şekilde topa sahip olarak arka arkaya hücum organizasyonları deneyecektir. Gollü maçta Manchester City kazanacaktır.



MARSİLYA - BORDEAUX



GÖLGE ADAM: Fransa Ligue 1'de 2'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya sahasında Bordeaux'u konuk edecek. Marsilya, ligin ilk haftasında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başarmıştı. Cengiz'in golüyle perde açılırken, 12 dakikada buldukları 3 golle karşılaşmadan galip ayrıldılar. Bordeaux ise ligin yeni ekiplerinden Clermont'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Marsilya, iyi takım kurdu. Guendouzi, Cengiz Ünder gibi takımda doğrudan katkı yapacak isimleri kadroya dahil ettiler. Payet de lige iyi başladı. Geçtiğimiz sezonun sonundan itibaren yükselen bir performansları var. Marsilya maça hızlı başlar. İlk yarıda en az bir gol bekliyorum. Önerim ilk yarı 0.5



MAINZ - LEIPZIG



GÖLGE ADAM: Almanya Bundesliga'nın açılış haftasında Mainz 05 sahasında Leipzig'i konuk edecek. Leipzig'de yeni sezon öncesinde savunmada oldukça hareketli günler yaşandı. Konate ve Upamecano takımdan ayrıldı. İki isim de takım savunmasının en önemli taşlarındandı. Bu isimlerin yerine ise Zagreb'in genç stoperi Josko Gvardiol ve Strasbourg'dan Mohamed Simakan kadroya dahil edildi. Angelino'yu da takımda tutan Leipzig, Monaco'dan sağ bek Henrichs, Frankfurt'tan golcü Silva'yı eklediler. İki takımda kupada tur atladı. Leipzig oldukça rahat kazanırken, Mainz penaltılar sonucunda turu geçebildi. Leipzig, yeni sezon öncesinde oldukça hazır gözüküyor. Mainz deplasmanından 3 puanı çıkartırlar.



BARCELONA - REAL SOCIEDAD



GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'nın ilk haftasında Barcelona sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Ev sahibi ekipte, Messi'nin takımdan ayrılması açılışın önüne geçti. Uzun yıllar sonra Messi'siz ne yapacakları merak konusu. Bunun yanında Aguero'da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan ayrı kalacak. Bunun yanında Griezmann'ın da takımdan ayrılacağı yönünde dedikodular var. Depay ve Garcia'nın da katkı vereceğini düşünüyorum. Real Sociedad ise sadece 2 transfer yaptı. Kadrosunu korudu diyebiliriz. Hazırlık maçlarında da inişli, çıkışlı bir performans ortaya koydular. Şu anda Barcelona'dan yana bahis almak çok mantıklı değil. Hücum da iyi işler yapan Real Sociedad da deplasmanda skor üretecektir. Önceliğim karşılıklı gol var.



