13 Temmuz Pazartesi iddaa tahminleri

Sporx iddaa ekibi, pazartesi bülteninde yer alan maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Günü oynanacak önemli karşılaşmalardan kazandıracak tahminler yine sizler için hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.

KAYSERİSPOR - GAZİŞEHİR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, hafta içi Konyaspor'u yenerek ligi kafa olarak noktaladı. Gaziantep FK'nın son dakikalarda bulduğu gollerle galibiyete ulaşması, çılgın bir sevince neden oldu. Bu galibiyetten sonra Maris Sumudica ve ekibi, Rumen teknik adamın eski takımına konuk olacak. Kayserispor kümede kalma yolunda Beşiktaş'tan sonra Çaykur Rizespor'u da yenmeye çok yakındı ama savunma hatalarının bedelini mağlubiyetle ödediler. Ancak Kayserispor adına henüz biten bir şey yok. Kazanmaları halinde kümede kalma şanslarını arttıracaklar. Böylesine hayati bir karşılaşmada da kazanacaklarını düşünüyorum.



Muhtemel 11'ler



Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Pedro Henrique, Mesanovic, Kravets.



Gaziantep: Günay, Oğuz, Papy, Toşca, Kana Biyik, Morais, Güray, Andre Sousa, Maxim, Kenan, Kayode.



KASIMPAŞA - RİZESPOR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. 36 puana ulaşan Kasımpaşa, Beşiktaş deplasmanından öne geçmesine rağmen ikinci yarıda kötü bir oyun sergiledi ve mağlubiyetten kurtulamadı. Ancak 36 puanlı Kasımpaşa'nın küme düşeceğine ihtimal vermiyorum. Yine de Fuat Çapa'nın ekibi, kazanmak adına gol ve goller bulacaktır. Çaykur Rizespor küme düşme korkusunu ciddi şekilde yaşıyor. Hafta içi Kayserispor'u yendiler ama bu yeterli değil, galibiyetlere devam etmeleri gerekiyor. Çaykur Rizespor da bu kritik mücadele puan alabilmek adına skor üretmek zorunda. Hücumda sonuç almayı düşünecek iki takımın mücadelesinde 2,5 Üst seçeneğini tercih edebiliriz.



Muhtemel 11'ler



Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), Thiam



Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, Skoda



KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Konyaspor, Gaziantep FK deplasmanında oyunun son bölümüne önde girdi ama şok bir şekilde maçı 3-1 kaybetti. Ağır bir mağlubiyet alan Konyaspor, adeta yıkım yaşadı. Bu hafta karşılarında şampiyonluğa koşan Başakşehir olacak. Rakiplerini bir bir devirerek şampiyonluğa yaklaşan Başakşehir, Konyaspor deplasmanında kazanır ve Trabzonspor da Denizlispor'a yenilirse; şampiyonluğunu ilan edecek. Başakşehir bu hafta finale bu kadar yaklaşmışken yine kazanacaktır. Başakşehir galibiyetini kuponlarda değerlendirebiliriz.



Muhtemel 11'ler



Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper, Volkan, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic, Bajic



Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba



YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ



BURAK ŞEN: Pandemi arasının ardından ligin en göze hoş gelen futbolunu oynayan takımlarından biri olarak öne çıktı Beşiktaş. Ancak bu maç öncesinde çok kritik bir gerçek var ki, sakatlığı olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ile cezalı Atiba karşılaşmada yoklar. 3 oyuncu da Beşiktaş'ın oyununda çok kritik rollere sahip ve eksiklikleri ciddi olarak hissedilecektir. Öyle ki Burak Yılmaz, Süper Lig'in 2. yarısında Beşiktaş'ın deplasmanda attığı 11 golün 7'sine doğrudan katkı sağladı. Kümede kalma mücadelesinde geçtiğimiz hafta Sivas'ta çok kritik 3 puanı hanesine yazdıran Malatyaspor ise, Beşiktaş maçında bir hamle daha yapıp solunum cihazını bırakarak nefes almak istiyor. Hikmet Karaman'ın Malatyaspor'u büyük ihtimalle oyunu kendi sahasında kabul ederek hızlı oyuncularıyla kontra arayacak. Beşiktaş'ın ise Sergen Yalçın ile alıştığı oyun sisteminde, hücum oynayacağı kesin gibi. Beşiktaş'ın eksiklerini göz önüne alırsak gollü bir karşılaşma olması zor gözüküyor ancak yine de iki takım da 0-0'ı bozabilecek ayaklara sahip. 2-3 GOL bu maç için uygun gözüküyor.



Muhtemel 11'ler



Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Kjartansson, Umut Bulut



Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Necip Uysal, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven Yalçın



DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR



BURAK ŞEN: Trabzonspor son 4 haftada aldığı 3 beraberliğin ardından çok kritik bir noktaya geldi. Bordo-mavililer Denizlispor'a mağlup olursa ve Başakşehir Konya'da kazanırsa, İstanbul temsilcisi şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor'da oyuncular bunun bilincinde sahaya çıkacakken, 5 maçtır kazanamayan ve küme düşme korkusunu derinden yaşayan Denizlispor ise suyun üzerinde kalabilmek için kaybetmemek isteyecek. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'i 65 dakika durdurabilen ve sonrasında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Denizlispor, bu maçtan mutlak puan almanın peşinde. Her ne kadar sallansa da, Denizlispor'un mevcut durumunda Trabzonspor'a zorluk yaratabilecek bir seviyede olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstelik Trabzonspor, Denizlispor deplasmanında oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazandı ve sevdiği bir deplasmana çıkacak. Bordo-mavililer, bu zorlu deplasmanda kazanır ve şampiyonluk ümitlerini diri tutar.



Muhtemel 11'ler



Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth



GRANADA - REAL MADRİD



HAKAN CELEP: İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan Real Madrid, son 3 maçta 7 puan toplayan sezon sürpriz takımlarından Granada'ya konuk oluyor. Real Madrid, 1 maç eksiğiyle Barcelona'nın 1 puan önünde yer alıyor. Bitime 3 hafta kala hata yapmaya niyeti olmayan Real Madrid, mütevazı ve tecrübeli kadrosuyla 9. sıraya kadar çıkan Granada deplasmanında. Granada, sezona kümede kalma hedefiyle başlayıp orta sıralara kadar çıktı. 1973/74'te 15. sırada ligi bitiren ve tarihteki en büyük başarısı bu olan kulüp için tarihi bir sezon. Sociedad'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri maçta da çok etkileyici göründüler. Real Madrid ise Zinedine Zidane ile birlikte başka bir başarı formülü buldu. Cristiano Ronaldo sonrası hücum gücünün adeta yarısını kaybeden Real Madrid, tam bir savunma takımı oldu ve savunmayı kaliteli oyuncularla değil takım halinde yapıyor. Son süreçte gol yemeden, 1-0 1-0 skorlarla ilerliyorlar. Pandemi arası sonrası oynadıkları 8 maçın tamamını kazandılar ve 3 tanesi 1-0, 2 tanesi 2-0 sona erdi. Son yaklaştıkça savunmada vidaları sıkıp rakibin hatasını sabırla bekliyorlar. Şu ana kadar bu formül mükemmel sonuç verdi. Granada deplasmanında da maçı sonuna kadar sıkan bir Real Madrid göreceğiz.



Granada, son form durumuyla gösterdi ki kaliteli bir takım ve performansları çok yüksek. Savunmada da iyiler. Fakat, Real Madrid eninde sonunda 3 puanı hanesine yazdıracaktır. Ayrıca, ilk yarı 1.5 alt tercihi de neredeyse banko.



Muhtemel 11'ler



Granada: Silva; Foulquier, Diaz, Vallejo, Duarte, Neva; Machis, Herrera, Azeez, Puertas; Soldado



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Hazard, Benzema, Asensio



M. UNITED - SOUTHAMPTON



HAKAN CELEP: Manchester United, pandemi arası sonrası inanılmaz bir vites yükseltmeyle geliyor. Pogba ve Bruno Fernandes'in birlikte varlığı takımı bir anda Liverpool ve Manchester City'den sonra en etkileyici takım haline getirdi. Pandemi sonrası oyunları, belki de ligin en iyisi. Rahat kazanıyorlar, çok rahat gol buluyorlar ve kazanıyorlar. Rashford, Martial ve Greenwood üçlüsünün hem kanat oyuncusu, hem de forvet özellikleri olması başka bir lüks yaratıyor. Southampton ise ardan sonra aldığı puanlarla bir anda küme düşme tehlikesini atlatarak orta sıralara tırmandı. Kalan maçları tamamen prestij havasına büründü. Southampton bu kadar rahat, Manchester United ise ilk 4'ün kokusunu almış ve hatta üçüncülük ihtimali bile durumdayken maçın sonucu çok belli. Old Trafford'da Manchester United'ın handikaplı galibiyeti ve 2.5 üst bekliyorum.



Muhtemel 11'ler



Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Matic, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial



Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Hojbjerg, Redmond; Ings, Long



INTER - TORINO



HAKAN CELEP: İki maçtır kazanamayan ve 4. sıraya kadar Conte'nin Inter'i, son 2 maçtır kazanmıyor. Torino ise Brescia'yı da mağlup ederek küme düşme hattından tamamen uzaklaştı. Şampiyonluk için yola çıkan Inter'in son maçta da Verona'yla 2-2 berabere kalması da büyük hayal kırıklığı yarattı. İkinci sıradan sadece 3 puan uzaktalar ama Juve'nin gerisinde kalmak hedefleri değildi. Conte'nin takımını bu noktadan sonra motive etmesi de kolay değil. Torino'nun ise 7 hafta kala kümede kalma hedefi %100 olmadığı için işlerini garantiye alana kadar konsantre bir şekilde sahada olacaktır.



Conte'nin bu maçta Lukaku'yu yedek bırakarak Alexis Sanchez'i ilk 11'de sahaya süreceği konuşuluyor. Bastoni de cezasının bitmesinin ardından geri dönecek. Diego Godin ise yedek bekleyecek. Moses, Barella ve Sensi de sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Torino'da Simone Zaza cezası nedeniyle yok, cezası biten Armando Izzo ise geri dönüyor.



Maçın tahminine gelecek olursak; Inter'in artık 'karakter' göstererek bu maçı kazanmasını bekliyorum. Torino, hücumda etkili ve gol bulacaktır. Inter galibiyeti ve KG VAR seçeneklerinden biri değerlendirilebilir.



Muhtemel 11'ler



Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliadini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Martinez



Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Meite, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer