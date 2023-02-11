119. saatte umudun adı Kamil: 'Fenerbahçe formasıyla yatmıştım'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 6. gününde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken, bölgelerden de mucize haberleri gelmeye devam ediyor.



Kahramanmaraş'taki deprem sonrası 119 saattir yıkıntılar altında olan 16 yaşındaki Kamil, Kırgız, Rus ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmalarıyla Palmiye sitesinde enkaz altından sağ kurtarıldı.



ÜSTÜNDE FENERBAHÇE FORMASI VARDI



119. saatte enkazdan sağ çıkartılan Kamil'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Üstünde Fenerbahçe formasıyla enkazdan çıkarılan Kamil'in vücut bütünlüğünde bir sorun olmadığı, bünyesinde herhangi bir ezilme, çürüme ya da açık yaranın da olmadığı bildirildi.



Lise öğrencisi olan Kamil, enkazdan kurtulduğunda "Ertesi gün Fenerbahçe maçı olduğu için forma giyip yattım." dedi.



Fenerbahçe ise, "Bu gece, 119. saatte gözlerimizde yaş, mucizelere bir kez daha inandık biz! Daha gidilecek çok maçımız var, seni bekliyoruz" dedi.





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