10 kişilik Ankaragücü 1 puanı son dakikalarda kurtardı

Trendyol 1. Lig'in 17. hafta maçında Çorum FK, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Çorum Şehir Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Çorum FK'nın tek golünü 51'de Kadir Seven kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü ise 89'da Dorin Rotariu attı.



Mücadelenin 40. dakikasında Ankaragücü forması giyen Emre Gültekin, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Çorum FK, bu maçın ardından puanını 25'e yükseltti. Ankaragücü ise 23 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Çorum, Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü, Keçiörengücü'nü konuk edecek.