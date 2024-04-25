Hollanda Eredivisie 31. hafta maçında Ajax ile Excelsior karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.



Ajax'ın golleri 27. dakikada Devyne Rensch ve 89. dakikada Chuba Akpom'dan geldi. Excelsior'un golleriyse 38. dakikada penaltıdan Julian Baas ve 53. dakikada Lazaros Lamprou'dan geldi.



Ajax'ta Steven Bergwijn, 36. dakikada direkt kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Ajax 49, Excelsior ise 26 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Ajax, Volendam ile deplasmanda karşılaşacak. Excelsior, NEC Nijmegen'i evinde ağırlayacak.





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