1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu

1. Lig'de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım Giresunspor oldu.

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1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu
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03 Nisan 2024 23:19
Son güncelleme 03 Nisan 2024 23:20
Giresunspor, TFF 1. Lig'de perşembe günü deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maç öncesinde kötü haber aldı ve küme düştü.

Bu akşam oynanan maçlarda ateş hattındaki takımlardan Adanaspor, evinde lider Eyüpspor'u 1-0 yenerek puanını 30 yaptı ve Giresunspor ile arasındaki puan farkını 23'e yükseltti.

Bu sonucun ardından Giresunspor'un matematiksel olarak bir alt lige düşmesi kesinleşti.
Giresunspor bundan sonraki maçlarında prestij mücadelesi yapacak.

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