İzmir'de 2. 6'lı Ganyan'ı 4 kişi bu kuponlarla bildi, rekor ikramiyeler!
29 Mayıs Perşembe günü İzmir Şirinyer Hipodromu'ndaki yarışlarda 2. 6'lı Ganyan'ı doğru tahmin eden 4 talihli yarışsever, dağıtılacak tutar olan 14.574.039 TL'yi paylaşarak 3.643.509,78'er TL ikramiyenin sahibi oldular.
Kuponlardan biri TJK'nın yasal bayisi Hipodrom.com üzerinden oynandı.
Siz de altılı ganyan oyununda şansınızı denemek istiyorsanız Sporx'in yenilenen ve binlerce kişi tarafından her gün ilgi ile takip edilen SPORX AT YARIŞI bölümünü takip edebilir, Yapay Zeka tahmincilerimiz, FenomenTilki, Editör ve Hipodrom Güzeli'nin isabetli kuponlarıyla şansınızı artırabilirsiniz.
29 Mayıs Perşembe günü İzmir Şirinyer Hipodromu'ndaki yarışlarda 2. 6'lı Ganyan'ı doğru tahmin eden 4 talihli yarışsever, dağıtılacak tutar olan 14.574.039 TL'yi paylaşarak 3.643.509,78'er TL ikramiyenin sahibi oldular.
Kuponlardan biri TJK'nın yasal bayisi Hipodrom.com üzerinden oynandı.
Siz de altılı ganyan oyununda şansınızı denemek istiyorsanız Sporx'in yenilenen ve binlerce kişi tarafından her gün ilgi ile takip edilen SPORX AT YARIŞI bölümünü takip edebilir, Yapay Zeka tahmincilerimiz, FenomenTilki, Editör ve Hipodrom Güzeli'nin isabetli kuponlarıyla şansınızı artırabilirsiniz.
Yarışseverleri ise Haziran ayında bambaşka bir heyecan bekliyor. Bu yıl 99.'su düzenlenen Gazi Koşusu 29 Haziran 2025 pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulacak.
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— Hipodrom.com (@hipodromtr) May 15, 2025
İzmir'de sezonun 13. yarış gününde 2. 6'lı Ganyan ve kazanan atlara ganyan bilgileri şu şekilde şöyle oluştu; 2 - NEZENGÜL 24,15, 16 - MAJESTIK FLOW 7,50, 5 - NEVERLAND 1,85, 6 - LODATO 29,80, 5 - NAZGAR 12,65, 8 - DRUNKEN MASTER, 15,50
Kazançlı biletler
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1, 2, 4, 7, 13, 14 / 1, 9, 13, 15, 16 / 5 / 1, 4, 6 / 2, 5 / 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 19, 20
Kupon bedeli: 1.080 TL
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İzmir / Konak / Alsancak Mah. 87 no'lu bayi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 / 16 / 5 / 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 / 1, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 20
Kupon bedeli: 5.174,40 TL
Diğer iki kupon:
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