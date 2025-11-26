26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

LeBron bu sezonun ötesinde oynama konusunda hâlâ kararsız

Los Angeles Lakers forveti LeBron James kısa süre önce kadroya geri döndü. James, siyatik problemiyle mücadele ettiği için Lakers'ın ilk 14 maçını kaçırmıştı.

calendar 26 Kasım 2025 11:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
LeBron bu sezonun ötesinde oynama konusunda hâlâ kararsız
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers forveti LeBron James kısa süre önce kadroya geri döndü. James, siyatik problemiyle mücadele ettiği için Lakers'ın ilk 14 maçını kaçırmıştı.

Şimdilik James, formasına yeniden kavuşmuş olmaktan memnun. Kondisyon açısından bu maçları kendi "hazırlık maçları dönemi" olarak gördüğünü belirten yıldız oyuncu, geleceğine dair ise belirsizliğini koruyor. James, bu sezonun ardından oynamaya devam edip etmeyeceğine henüz karar vermedi.

NBA tarihinin tüm zamanların en skorer ismi olan James, kontratının son yılına girmiş durumda. Sezon sonunda serbest oyuncu olacak çünkü kontrat uzatma imkânı bulunmuyor. Eğer bu James'in kariyerindeki son sezon olursa, sezonun geri kalan bölümünde sağlık durumunun izin verdiği her maçta parkede olma sorumluluğunu hissedebilir.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.