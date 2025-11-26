LeBron bu sezonun ötesinde oynama konusunda hâlâ kararsız

Los Angeles Lakers forveti LeBron James kısa süre önce kadroya geri döndü. James, siyatik problemiyle mücadele ettiği için Lakers'ın ilk 14 maçını kaçırmıştı.Şimdilik James, formasına yeniden kavuşmuş olmaktan memnun. Kondisyon açısından bu maçları kendi "hazırlık maçları dönemi" olarak gördüğünü belirten yıldız oyuncu, geleceğine dair ise belirsizliğini koruyor. James, bu sezonun ardından oynamaya devam edip etmeyeceğine henüz karar vermedi.NBA tarihinin tüm zamanların en skorer ismi olan James, kontratının son yılına girmiş durumda. Sezon sonunda serbest oyuncu olacak çünkü kontrat uzatma imkânı bulunmuyor. Eğer bu James'in kariyerindeki son sezon olursa, sezonun geri kalan bölümünde sağlık durumunun izin verdiği her maçta parkede olma sorumluluğunu hissedebilir.