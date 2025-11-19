Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, kasık gerilmesi nedeniyle bir ila iki hafta forma giyemeyecek.Bilgiyi ESPN'den Shams Charania paylaştı.Antetokounmpo, sakatlığı Cleveland Cavaliers maçında yaşadı ve yalnızca 13 dakika sahada kalabildiği karşılaşmayı Bucks 118-116 kaybetti.Bucks başantrenörü Doc Rivers, teşhisin ciddi olmadığını belirterek şunları söyledi:Giannis, bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 31,2 sayı – 10,6 ribaund – 6,8 asist ortalamalarıyla MVP seviyesinde performans sergiliyordu. NBA'de maç başına en çok isabet bulan oyuncu olan Antetokounmpo, denediği 19.1 şutun 12'sini sayıya çeviriyor. %62,9'luk şut yüzdesi ise lig genelinde sekizinci basamakta.Antetokounmpo'nun yokluğunda Milwaukee'nin performansı dramatik biçimde düşüyor. Sahadayken +7,1 net rating ile takımın en etkili oyuncusu olan Giannis, kenara geldiğinde Bucks'ın net ratingi –11,9'a kadar geriliyor; bu da takımın en kötü off-court etkisi olarak kayıtlara geçiyor.