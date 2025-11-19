26 Kasım
Kastamonuspor-Altınordu
13:00
26 Kasım
İnegölspor-İskenderunspor
13:00
26 Kasım
Bucaspor 1928-Adana 01 FK
14:00
26 Kasım
Kepezspor-24 Erzincanspor
14:00
26 Kasım
Şanlıurfaspor-Batman Petrolspor
15:00
26 Kasım
Ankaraspor-Ankaragücü
15:00
26 Kasım
Beykoz Anadoluspor-Elazığspor
15:00
26 Kasım
Karaman FK-Karacabey Belediyespor
15:00
26 Kasım
Muğlaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
15:00

Giannis Antetokounmpo 1–2 hafta sahalardan uzak kalacak

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, kasık gerilmesi nedeniyle bir ila iki hafta forma giyemeyecek.

calendar 19 Kasım 2025 12:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Giannis Antetokounmpo 1–2 hafta sahalardan uzak kalacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, kasık gerilmesi nedeniyle bir ila iki hafta forma giyemeyecek.

Bilgiyi ESPN'den Shams Charania paylaştı.

Antetokounmpo, sakatlığı Cleveland Cavaliers maçında yaşadı ve yalnızca 13 dakika sahada kalabildiği karşılaşmayı Bucks 118-116 kaybetti.

Bucks başantrenörü Doc Rivers, teşhisin ciddi olmadığını belirterek şunları söyledi:


"Kaçıncı derece olduğunu bilmiyorum ama kötü bir şey olmadığını biliyorum. Bu bizim için iyi haber. Muhtemelen iki hafta yok – umarım daha az olur."

Giannis, bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 31,2 sayı – 10,6 ribaund – 6,8 asist ortalamalarıyla MVP seviyesinde performans sergiliyordu. NBA'de maç başına en çok isabet bulan oyuncu olan Antetokounmpo, denediği 19.1 şutun 12'sini sayıya çeviriyor. %62,9'luk şut yüzdesi ise lig genelinde sekizinci basamakta.

Antetokounmpo'nun yokluğunda Milwaukee'nin performansı dramatik biçimde düşüyor. Sahadayken +7,1 net rating ile takımın en etkili oyuncusu olan Giannis, kenara geldiğinde Bucks'ın net ratingi –11,9'a kadar geriliyor; bu da takımın en kötü off-court etkisi olarak kayıtlara geçiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.