Galatasaray – Liverpool maçında "Macar Derbisi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak dev karşılaşma, Macar yıldızlar Szoboszlai, Sallai ve Kerkez'in sahada karşılaşacak olması nedeniyle Macaristan'da "Macar Derbisi" olarak adlandırıldı.

calendar 15 Eylül 2025 23:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray – Liverpool maçında 'Macar Derbisi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi 2025–2026 sezonunun 2. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor.
 
Macaristan basınından Nemzeti Sport Şampiyonlar Ligi'nde merakla beklenen maçları listeledi. Listede yer alan maçlardan bir tanesi de 30 Eylül Salı günü TSİ 22.00'de oynacak olan Galatasaray - Liverpool maçı.
 
SALLAI VS SZOBOSZLAI
 
Bu kritik karşılaşma, Türk ve İngiliz futbolu kadar Macar futbolu için de özel bir anlam taşıyor. Galatasaray'da forma giyen Roland Sallai, Liverpool'un yıldızları Dominik Szoboszlai ve Milos Kerkez ile karşı karşıya gelecek. Macar futbolunun üç önemli isminin devler sahnesinde kozlarını paylaşacağı maç, Macaristan basını tarafından "Macar Derbisi" olarak adlandırılıyor.
 
İKİ TAKIM DA BİRER KEZ KAZANDI
 
İki takımın geçmiş karşılaşmaları da oldukça çekişmeli geçti. Aralarında oynanan dört maçta Liverpool'un ve temsilcimiz Galatasaray'ın birer galibiyeti bulunuyor; iki karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son olarak 2006'da karşılaşan iki takım arasında bu maçı 3-2'lik skorla Galatasaray kazanmıştı.
 
Maçın en dikkat çeken detaylarından biri de, Szoboszlai ve Sallai'nin teknik tercihlere bağlı olarak aynı kanatta, sağ bek pozisyonunda karşı karşıya gelme ihtimali.
 
LİSTEDEKİ DİĞER MAÇLAR
 
Bayern Münih - Chelsea: 17 Eylül, 22:00
 
Manchester City - Napoli: 18 Eylül, 22:00
 
Barcelona - PSG: 1 Ekim, 22:00
 
Real Madrid - Juventus: 22 Ekim, 22:00
 
Liverpool - Real Madrid: 4 Kasım, 22:00
 
PSG - Bayern Münih: 4 Kasım, 22:00
 
Chelsea - Barcelona: 25 Kasım, 22:00
 
Arsenal - Bayern Münih: 26 Kasım, 22:00
 
PSG - Tottenham: 26 Kasım, 22:00
 
Inter - Liverpool: 9 Aralık, 22:00
 
Real Madrid - Manchester City: 10 Aralık, 22:00
 
