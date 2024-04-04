Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golünü 16. dakikada Omar Colley kaydetti. Başakşehir'in golü 90+6. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi.
Omar Colley, ligdeki 6. toplamda ise 7. golünü kaydetti.
GALİBİYET HASRETİ BİTMEDİ
Fernando Santos yönetiminde siyah beyazlılar, 3 maçlık galibiyet hasretine son veremedi. Beşiktaş ligde oynadığı son 5 maçtan 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet almıştı.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltti. Başakşehir ise 43 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Pendikspor deplasmanına gidecek.
SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasının 11'ine göre Başakşehir önünde 4 değişikliğe gitti. Antalyaspor maçında oynayan Worrall, Amartey, Emrecan Terzi ve Cenk Tosun Başakşehir mücadelesinde yer almadı. Bu oyuncuların yerine Portekizli tecrübeli teknik adam; Necip Uysal, Zaynutdinov, Ghezzal ve Aboubakar'ı sahaya sürdü.
ABOUBAKAR 17 MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 17 maç sonra ilk 11'de başladı. Aboubakar son olarak Süper Lig'in 14'üncü haftasındaki MKE Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlamıştı. Vincent Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda siyah-beyazlı formayla 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
SİYAH-BEYAZLI EKİPTE 5 EKSİK
Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Başakşehir mücadelesine 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Salih Uçan, Arthur Masuaku, Ante Rebic ve Onur Bulut bu mücadelede forma giymedi. Siyah-beyazlılarda Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey ise kadroda yer aldı.
CHAMBERLAIN 15 SONRA KADRODA
Uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'de 15 maç sonra siyah-beyazlı takımın maç kadrosunda yer aldı.
DENİZ TÜRÜÇ KART CEZALISI
Başakşehir forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Deniz Türüç, sarı kart cezası sebebiyle Beşiktaş mücadelesinde forma giyemedi.
ÇAĞDAŞ ATAN 5 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında forma giyen Hamza Güreler, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç ve Aleksic Beşiktaş mücadelesinde forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Çağdaş Atan; Duarte, Dubois, Josef, Kemen ve Serdar Gürler'i sahaya sürdü.
BAŞAKŞEHİR ETKİLİ BAŞLADI
Maçın ilk ciddi atağı Başakşehir'den geldi. Sol kanattan Ömer Ali'nin ceza sahası içine kestiği topa Josef de Souza kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çok iyi uzandı ve topu kurtarmayı başardı.
İlk dakikalarda ev sahibi ekip baskılı başlasa da Beşiktaş zamanla oyunun kontrolünü eline aldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 7. dakikada rakip ceza sahasında Kemen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.
Hakem Zorbay Küçük, oyunu sürdürdü. Hakem Küçük, bir süre VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.
GOLCÜ STOPER YİNE SAHNEDE
Beşiktaş, Omar Colley ile 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi, içeriye yerden sert bir orta yaptı. Savunmayı aşan top Colley'in önünde kaldı. Gambiyalı stoper, düzgün bir vuruşla takımını 16. dakikada 1-0 öne geçirdi.
BAŞAKŞEHİR DİREĞE TAKILDI
Başakşehir'de Krzysztof Piatek, direğe takıldı. Beraberlik golü için yüklenen ev sahibi direği geçemedi. Leo Dubois'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Piatek iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Direğe çarpan top oyun alanının dışına gitti.
Mücadelenin ilk yarısında ciddi bir atak olmadı ve oyuncular devreye bu skorla gitti.
MERT GÜNOK DEVAM EDEMEDİ
Siyah beyazlı takımda kaleci Mert Günok, maçın 52. dakikasında kendini yere bıraktı.
Sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu oyuna girdi.
Mücadelenin ikinci yarının başlarında tempo neredeyse hiç yükselmedi. 65 dakika itibariyle maçta 3 isabetli şut bulunurken, ev sahibi ekibin yüzde 69'a 31 topla oynama üstünlüğü göze çarpan istatistik oldu.
BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile direği geçemedi. Mücadelenin 68. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cezayirli yıldız, sol ayağıyla uzak köşeyi düşündü. Top üst direkten oyun alanına geri geldi.
Bu pozisyonun ardından siyah beyazlı takım baskısını sürdürdü. Rashica'nın raki yarı alanın ortalarında ceza sahasına gönderdiği topa Aboubakar kafayı vurdu. Top savunmadan döndü.
BU KEZ SEMİH DİREĞİ GEÇEMEDİ
Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Muçi, savunma arkasına sarkan Semih Kılıçsoy'a iyi bir top gönderdi Karşı karşıya pozisyonda Semih'in yerden vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
EMİRHAN İLKHAN SAHNEYE ÇIKTI!
Başakşehir, Emirhan İlkhan ile beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunu Pelkas ortaladı. Kale önünde Emirhan düzgün bir kafa vuruşuyla eski takımına karşı golü attı ve takımına beraberliği getirdi.
Bu golün ardından maçta başka pozisyon çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altıpas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
26. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibin golünü 16. dakikada Omar Colley kaydetti. Başakşehir'in golü 90+6. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi.
Omar Colley, ligdeki 6. toplamda ise 7. golünü kaydetti.
GALİBİYET HASRETİ BİTMEDİ
Fernando Santos yönetiminde siyah beyazlılar, 3 maçlık galibiyet hasretine son veremedi. Beşiktaş ligde oynadığı son 5 maçtan 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet almıştı.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltti. Başakşehir ise 43 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Samsunspor'u ağırlayacak. Başakşehir ise Pendikspor deplasmanına gidecek.
SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasının 11'ine göre Başakşehir önünde 4 değişikliğe gitti. Antalyaspor maçında oynayan Worrall, Amartey, Emrecan Terzi ve Cenk Tosun Başakşehir mücadelesinde yer almadı. Bu oyuncuların yerine Portekizli tecrübeli teknik adam; Necip Uysal, Zaynutdinov, Ghezzal ve Aboubakar'ı sahaya sürdü.
ABOUBAKAR 17 MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, Süper Lig'de 17 maç sonra ilk 11'de başladı. Aboubakar son olarak Süper Lig'in 14'üncü haftasındaki MKE Ankaragücü mücadelesine ilk 11'de başlamıştı. Vincent Aboubakar, bu sezon tüm kulvarlarda siyah-beyazlı formayla 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
SİYAH-BEYAZLI EKİPTE 5 EKSİK
Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan Başakşehir mücadelesine 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Salih Uçan, Arthur Masuaku, Ante Rebic ve Onur Bulut bu mücadelede forma giymedi. Siyah-beyazlılarda Al-Musrati, Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey ise kadroda yer aldı.
CHAMBERLAIN 15 SONRA KADRODA
Uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'de 15 maç sonra siyah-beyazlı takımın maç kadrosunda yer aldı.
DENİZ TÜRÜÇ KART CEZALISI
Başakşehir forması giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu Deniz Türüç, sarı kart cezası sebebiyle Beşiktaş mücadelesinde forma giyemedi.
ÇAĞDAŞ ATAN 5 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında forma giyen Hamza Güreler, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç ve Aleksic Beşiktaş mücadelesinde forma giymedi. Bu oyuncuların yerine Çağdaş Atan; Duarte, Dubois, Josef, Kemen ve Serdar Gürler'i sahaya sürdü.
BAŞAKŞEHİR ETKİLİ BAŞLADI
Maçın ilk ciddi atağı Başakşehir'den geldi. Sol kanattan Ömer Ali'nin ceza sahası içine kestiği topa Josef de Souza kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çok iyi uzandı ve topu kurtarmayı başardı.
İlk dakikalarda ev sahibi ekip baskılı başlasa da Beşiktaş zamanla oyunun kontrolünü eline aldı.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 7. dakikada rakip ceza sahasında Kemen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı itirazında bulundu.
Hakem Zorbay Küçük, oyunu sürdürdü. Hakem Küçük, bir süre VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.
GOLCÜ STOPER YİNE SAHNEDE
Beşiktaş, Omar Colley ile 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ernest Muçi, içeriye yerden sert bir orta yaptı. Savunmayı aşan top Colley'in önünde kaldı. Gambiyalı stoper, düzgün bir vuruşla takımını 16. dakikada 1-0 öne geçirdi.
BAŞAKŞEHİR DİREĞE TAKILDI
Başakşehir'de Krzysztof Piatek, direğe takıldı. Beraberlik golü için yüklenen ev sahibi direği geçemedi. Leo Dubois'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Piatek iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Direğe çarpan top oyun alanının dışına gitti.
Mücadelenin ilk yarısında ciddi bir atak olmadı ve oyuncular devreye bu skorla gitti.
MERT GÜNOK DEVAM EDEMEDİ
Siyah beyazlı takımda kaleci Mert Günok, maçın 52. dakikasında kendini yere bıraktı.
Sağlık görevlilerinin oyun alanına gelmesinin ardından kenara değişiklik işareti yapıldı. Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu oyuna girdi.
Mücadelenin ikinci yarının başlarında tempo neredeyse hiç yükselmedi. 65 dakika itibariyle maçta 3 isabetli şut bulunurken, ev sahibi ekibin yüzde 69'a 31 topla oynama üstünlüğü göze çarpan istatistik oldu.
BEŞİKTAŞ DİREĞE TAKILDI
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile direği geçemedi. Mücadelenin 68. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Cezayirli yıldız, sol ayağıyla uzak köşeyi düşündü. Top üst direkten oyun alanına geri geldi.
Bu pozisyonun ardından siyah beyazlı takım baskısını sürdürdü. Rashica'nın raki yarı alanın ortalarında ceza sahasına gönderdiği topa Aboubakar kafayı vurdu. Top savunmadan döndü.
BU KEZ SEMİH DİREĞİ GEÇEMEDİ
Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Muçi, savunma arkasına sarkan Semih Kılıçsoy'a iyi bir top gönderdi Karşı karşıya pozisyonda Semih'in yerden vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
EMİRHAN İLKHAN SAHNEYE ÇIKTI!
Başakşehir, Emirhan İlkhan ile beraberliği yakaladı. Sağdan kullanılan köşe vuruşunu Pelkas ortaladı. Kale önünde Emirhan düzgün bir kafa vuruşuyla eski takımına karşı golü attı ve takımına beraberliği getirdi.
Bu golün ardından maçta başka pozisyon çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
1. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada De Souza topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert soluna uzanıp kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Muçi'nin yaptığı ortada Semih kafayla topu altıpas içine indirdi. Yakın mesafeden Colley'in ayak koyduğu meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
26. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Dubois'nın sol kanattan penaltı noktası önüne yaptığı ortada Piatek topa kafayı vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU