Zote Nina Kpaho Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Zote Nina Kpaho'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Zote Nina Kpaho Fenerbahçe'de!
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01 Kasım 2021 22:20
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Zote Nina Kpaho'yu transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki savunma oyuncusu için düzenlenen imza törenine genel sekreter Burak Kızılhan ile kadın futbol takımının menajeri Jessica Lynne Çarmıklı katıldı.

Açıklamada, "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.


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