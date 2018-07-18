Zlatan: "LeBron gibi büyüğüm ama küçük bir ninja gibi hareket ediyorum"

Los Angeles Galaxy yıldızı Zlatan Ibrahimovic, cüsse olarak büyük bir oyuncu olmasına rağmen çevik oluşunu, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e benzetti.1.95m uzunluğunda olan Zlatan, LeBron'a olan benzerliğini "Büyüğüm, ama küçük bir ninja gibi hareket ediyorum. Ve LeBron da aynısını yapıyor." şeklinde özetledi:LeBron, Lakers ile dört yıllığı 154 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.