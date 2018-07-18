Zlatan: "LeBron gibi büyüğüm ama küçük bir ninja gibi hareket ediyorum"

Los Angeles Galaxy yıldızı Zlatan Ibrahimovic, cüsse olarak büyük bir oyuncu olmasına rağmen çevik oluşunu, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e benzetti.
1.95m uzunluğunda olan Zlatan, LeBron'a olan benzerliğini "Büyüğüm, ama küçük bir ninja gibi hareket ediyorum. Ve LeBron da aynısını yapıyor." şeklinde özetledi: "Birçok farklı sporla ilgi ve alakam oldu. Topla ilgili her şeyde olağanüstüyüm. Eğer bir basketbol oyuncusu olsaydım, LeBron'la hiçbir problem yaşamadan oynardım. Yardıma ihtiyacı olursa, ederim. Kendisi inanılmaz bir sporcu. Şöyle değerlendireyim: Ben de büyüğüm, ama küçük bir ninja misali hareket ediyorum. O da aynısını yapıyor. Futbol, basketboldan daha popüler olmasına rağmen kesinlikle bir maçını izlemeye gideceğim."
LeBron, Lakers ile dört yıllığı 154 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.