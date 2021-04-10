İtalya Serie A'nın 30. haftasında Milan deplasmanda Parma ile karşı karşıya geldi. Ennio Tardini Stadı'nda oynanan mücadeleyi Milan 3-1'lik skorla kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren goller 8. dakikada Rebic, 44. dakikada Kessie ve 90+4. dakikada Leao'dan geldi. Parma'nın tek sayısını ise 66. dakikada Gagliolo kaydetti.



Milan'da Zlatan Ibrahimovic, 60. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından puanını 63 yapan Milan, 2. sıradaki yerini korudu. Ligde kalma mücadelesindeki Parma ise üst üste 3. maçında galibiyet alamadı ve 20 puanla 19. sırada kaldı.



Serie A'nın 31. haftasında Milan evinde Genoa ile karşılaşacakken, Parma ise Cagliari deplasmanına gidecek.



