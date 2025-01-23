Ziyech çıkmaza girdi!

Ara transferde ayrılması beklenen isimlerden Hakim Ziyech'in, Suudi Arabistan ihitmali de güçleşti.

Haber; Akşam
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ziyech çıkmaza girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 10:44
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Zaha'yı Charlotte FC'ye kiralık olarak gönderen Sarı-kırmızılılar, bir diğer kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile de yollarını ayırmak istiyor.

"ZIYECH'I İSTEMEDİM"

Faslı oyuncu için, Suudi Arabistan'dan Al Fateh'in teklif yapmak üzere olduğu belirtilmişti.

Bunun üzerine Al Fateh Teknik Direktörü Jose Gomes açıklamalarda bulundu. 

Portekizli teknik adam Hakim Ziyech iddialarını yalanladı. Suudi Arabistan ekibinin çalıştırıcısı, "Hakim Ziyech'in kadroya dahil edilmesini hiç istemedim. Aklıma bile gelmedi. Ben belirlediğim isimleri yönetime ilettim" dedi.

ZIYECH'IN PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi. 

Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery