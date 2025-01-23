Ziyech çıkmaza girdi!

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Zaha'yı Charlotte FC'ye kiralık olarak gönderen Sarı-kırmızılılar, bir diğer kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile de yollarını ayırmak istiyor.
"ZIYECH'I İSTEMEDİM"
Faslı oyuncu için, Suudi Arabistan'dan Al Fateh'in teklif yapmak üzere olduğu belirtilmişti.
Bunun üzerine Al Fateh Teknik Direktörü Jose Gomes açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam Hakim Ziyech iddialarını yalanladı. Suudi Arabistan ekibinin çalıştırıcısı, "Hakim Ziyech'in kadroya dahil edilmesini hiç istemedim. Aklıma bile gelmedi. Ben belirlediğim isimleri yönetime ilettim" dedi.
ZIYECH'IN PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.
Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.
"ZIYECH'I İSTEMEDİM"
Faslı oyuncu için, Suudi Arabistan'dan Al Fateh'in teklif yapmak üzere olduğu belirtilmişti.
Bunun üzerine Al Fateh Teknik Direktörü Jose Gomes açıklamalarda bulundu.
Portekizli teknik adam Hakim Ziyech iddialarını yalanladı. Suudi Arabistan ekibinin çalıştırıcısı, "Hakim Ziyech'in kadroya dahil edilmesini hiç istemedim. Aklıma bile gelmedi. Ben belirlediğim isimleri yönetime ilettim" dedi.
ZIYECH'IN PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi ve 320 dakika bulabildi.
Galatasaray ile toplamda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol 5 asistlik performans sergiledi.