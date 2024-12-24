Manchester United'ın yaz transfer döneminde Bologna'dan kadrosuna kattığı Joshua Zirkzee'ye İtalya'dan iki talip çıktı.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus ve Napoli, Zirkzee ile ilgileniyor.



MANU'NUN TRANSFER DÜŞÜNCESİ



Manchester United'ın Hollandalı futbolcu için kiralık transferi düşünmediği ve bonservisli transfere sıcak baktığı belirtildi.



Manchester United forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 23 yaşındaki Zirkzee, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.



