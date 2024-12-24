Zirkzee'ye İtalya'dan iki talip!

Juventus ve Napoli, Manchester United forması giyen Joshua Zirkzee ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zirkzee'ye İtalya'dan iki talip!
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24 Aralık 2024 17:57
Manchester United'ın yaz transfer döneminde Bologna'dan kadrosuna kattığı Joshua Zirkzee'ye İtalya'dan iki talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus ve Napoli, Zirkzee ile ilgileniyor.

MANU'NUN TRANSFER DÜŞÜNCESİ

Manchester United'ın Hollandalı futbolcu için kiralık transferi düşünmediği ve bonservisli transfere sıcak baktığı belirtildi.

Manchester United forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan 23 yaşındaki Zirkzee, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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