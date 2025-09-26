Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim törenine TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Ziraat Bankası yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

MECNUN OTYAKMAZ: "TÜRKİYE KUPASI, SAHADAKİ REKABETİN YANI SIRA DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE FAİR-PLAY RUHUNU İÇİNDE BARINDIRIYOR"

TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada Ziraat Türkiye Kupası'nın önemine dikkat çekti. Otyakmaz, "Bu yıl 64'üncü kez düzenlediğimiz Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarına adım adım yaklaşıyoruz. Bu süreçte başta sahada canla başla mücadele eden futbolcularımız olmak üzere, kulüplerine her koşulda destek veren taraftarlarımıza ve kulüplerimizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kupayı daha cazip hale getiren, marka değerini yükselten tüm paydaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye Kupası, sahadaki rekabetin yanı sıra dayanışma, kardeşlik ve fair-play ruhunu içinde barındırıyor. Kupada, amatöründen profesyoneline her oyuncumuz aynı heyecanı yaşıyor. Gençlerimize ilham olan Ziraat Türkiye Kupası, futbol tutkunu ülkemizin her köşesinden takımları aynı organizasyonda buluşturuyor. Futbolumuzun birleştirici gücüne örnek teşkil eden kupamız, tüm liglerimizdeki takımlara da yer vererek kapsayıcılığını göstermiş oluyor. Türkiye Kupası'nın sadece saha içinde değil saha dışında da birlik, beraberlik ve dostluk ortamı oluşturması bizler için çok değerlidir. Bu ruhun gelecek nesillere aktarılması, futbol kültürümüzün kalıcı şekilde güçlenmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde 3'üncü eleme turundan itibaren bölgeselden ulusal düzeye geçildiğini hatırlatarak "Bildiğiniz gibi daha önce kuranın bölgesel olması talebi vardı. Bundan önceki iki turda siz değerli kulüplerimizin bu taleplerini yerine getirme fırsatı bulduk. Ancak bu turdan itibaren herhangi bir adaletsizlik söz konusu olmaması düşüncesiyle kura çekimini artık ulusal bazda yapacağız. Sürpriz sonuçların alınabildiği, alt lig takımlarının kendilerini gösterme şansı yakaladığı kupamızda, 3'üncü tura çıkan Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Dersimspor ile Kahta 02 Spor ayrıca alkışı hak ediyorlar. Başta iki ekibimiz olmak üzere, kupaya renk katan tüm takımlarımıza, Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulumuz adına başarılar diliyor; kazasız, sakatlıksız ve fair-play ruhuna yakışır maçlar temenni ediyorum. Kupamıza ismini veren ve değer katan Ziraat Bankası'na, maçları canlı yayınlayarak tüm Türkiye'yi bu heyecana ortak eden Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor ailesine de ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu kuralar diliyorum" dedi.

Kura çekimi sırasında TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin'e, TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu eşlik etti. Besim Yalçın'ın teknik bilgilendirmesinin ardından düzenlenen kura çekimi; 2. turu geçen 39 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7, Trendyol 1. Lig'den 10 olmak üzere toplam 56 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. 28 takımın seri başı olduğu eşleşmede küçük numarayı çeken takımlar müsabakaya ev sahipliği yapacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur Eleme müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 28, 29 ve 30 Ekim'de oynanacak.

Kura çekimi sonrası kapanış konuşmasını yapan TFF 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar diledi. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Türkiye Kupası'nın 3'üncü eleme turu eşleşmeleri şu şekilde:

Tümosan Konyaspor - 12 Bingöl Spor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970

Orduspor 1967 - Erbaaspor

Fatsa Belediyespor - İmaj Altyapı Van Spor

Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77

Çankaya Spor - 1461 Trabzon

Kepezspor - Özbelsan Sivasspor

Erciyes 38 FSK - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Çorum FK - Kütahyaspor

Kahramanmaraşspor - Eminevim Ümraniyespor

52 Orduspor - SMS Grup Sarıyerspor

Bursa Yıldırımspor - Corendon Alanyaspor

Zonguldakspor - Sipay Bodrum FK

Hesap.com Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Belediyespor - Malatya Yeşilyurt Spor

Muş Spor - Menemen FK

Silifke Belediyespor - Amed SF

Zecorner Kayserispor - Niğde Belediyespor

1926 Bulancakspor - Alagöz Holding Iğdır FK

Pendikspor - Çorluspor 1947

Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Karabük İdman Yurdu Spor

Dersim Spor - Fethiyespor

Sakaryaspor - İnegölspor

Aliağa FAŞ - Serikspor

Isparta 23 Spor - Beyoğlu Yeniçarşı

Manisa FK - Muğlaspor

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa