Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, 31 Ekim'de 8 maçla tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı başlıyor
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28 Ekim 2024 11:57
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu mücadelesi salı günü oynanacak 8 maçla başlayacak.

Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kupada salı gününün müsabakaların programı şöyle:

13.00 Bursa Nilüfer-MKE Ankaragücü (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Sarıyer-Niğde Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Alanya 1221-Adıyaman FK (Alanya Milli Egemenlik)

13.30 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Fethiyespor (İzmir Atatürk)

15.00 Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevne (Atatürk Olimpiyat)

17.30 23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor (Elazığ Atatürk)

20.30 Adanaspor-Çorluspor 1947 (Yeni Adana)

 
 
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