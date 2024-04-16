Ziraat Bankkart deplasmanda set vermeden kazandı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart deplasmanda Galatasaray HDIS'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ziraat Bankkart deplasmanda set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2024 19:17
Son güncelleme 16 Nisan 2024 19:56
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3-4'üncülük serisinin ikinci maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Seriyi 2-0'a getirerek Efeler Ligi'ni üçüncü bitiren Ziraat Bankart, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa CEV Kupasında temsil edecek.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann, Kujundzic (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Muzaffer Yönet, Mijailovic, Çağatay Durmaz, Selim Kalaycı)

Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Anderson, Samet Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar)

Setler: 13-25, 19-25, 20-25

Süre: 71 dakika (20, 25, 26)

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery