Zinedine Zidane gemileri yaktı, Real Madrid'den ayrılıyor

Real Madrid'de sezonun kupasız kapatılması sonrasında teknik direktör Zinedine Zidane'ın ayrılık kararı aldığı belirtiliyor.



Sky'ın haberine göre Zidane'ın Real Madrid'den ayrılma kararı aldığı ifade edilirken İspanyol kulübünün yeni adaylar üzerine çoktan çalışmaya başladığı da aktarıldı. Fransız hocanın futbolculara Çarşamba günü kararını ilettiği kaydedilirken Zidane'ın 2. Real Madrid teknik direktörlüğü görevinin sona erdiği kaydedildi.



Bu gelişmelerle birlikte İspanyol basını Real Madrid'in düşündüğü ilk teknik adam adaylarını da belirledi. Kulübün efsanesi Raul Gonzalez'in yanı sıra 2019'dan bu yana takım çalıştırmayan Massimiliano Allegri ile Inter ile yollarını ayıran Antonio Conte'nin ilk adaylar olduğunun altı çizildi.



İkinci kez göreve geldiği Real Madrid kariyeri ile birlikte İspanyol ekibine 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2 de İspanya Süper Kupa şampiyonluğu zaferi yaşatan Zidane'ın yeni durağı şimdiden merak ediliyor.



