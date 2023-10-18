Zinchenko'dan Mudryk'e: ''Senin taş.... koparırım!''

Ukrayna Milli Takımı'nın Malta ile oynadığı mücadelede Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko ile Mykhaylo Mudryk arasında ilginç bir diyalog meydana geldi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zinchenko'dan Mudryk'e: ''Senin taş.... koparırım!''
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18 Ekim 2023 21:01
Son güncelleme 18 Ekim 2023 21:03
Ukrayna'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı Malta karşılaşmada Ukraynalı futbolcular Oleksandr Zinchenko ve Mykhaylo Mudryk arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Zinchenko, Mudryk'in golünü yorumladı.

Zinchenko, ''Mudryk adına ve milli takım adına çok mutluyum, güzel bir gol attı. Mykhaylo Mudryk'in golü önemliydi çünkü oyunu bitirdi'' dedi.

Bu hafta sonunda Arsenal ile Chelsea arasında oynanacak maçta rakip olacakları hatırlatılması üzerine konuşan Zinchenko, ''Golün ardından onun yanına gittim ve söyledim, 'Eğer bunun aynısını Arsenal'e karşı yapar ya da yapmaya kalkışırsan senin taş.... koparırım.' Umarım dediğimi dikkate alır.'' şeklinde konuştu. 

Chelsea ile Arsenal, 21 Ekim Cumartesi günü Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecek.

 

 

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