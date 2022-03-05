Zinchenko: 'Ailem olmasaydı, savaşıyor olurdum'

Manchester City'de forma giyen Ukraynalı futbolcu Oleksandr Zinchenko, ülkesi ve Rusya arasındaki çatışmaları değerlendirdi ve ailesi olması savaşıyor olacağını söyledi.



"AİLEM OLMASA SAVAŞTAYDIM"



BBC'ye bir röportaj veren Zinchenko, "Dürüst olmak gerekirse, kızım ve ailem olmasa ülkemde savaşıyor olurdum. Ukraynalı olduğum için son derece gurur duyuyorum ve hayatımın sonuna kadar da duyacağım. İnsanların hayatları için nasıl savaştıklarını gördüğünüzde... Bunun için söylenecek hiçbir şey yok. Ülkemin insanlarını ve zihniyetlerini biliyorum, ölmeyi tercih ederler ve ölecekler" ifadelerini kullandı.



"SADECE AĞLIYORUM"



Ülkesindeki insanların çektiği acıları ve sığınaklarda kalmasını unutmasının imkansız olacağını belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Sadece ağlıyorum. Bu durum başladığından beri ağlıyorum. Doğduğunuz ve büyüdüğünüz yerin artık boş bir alan olduğunu düşünün..." dedi.



"SAVAŞI DURDURMALIYIZ"



"Savaşı durdurmalıyız" diyen Zinchenko, "Bizim tarafımızda olan birçok insanla konuştum ve Rus televizyonlarının bizi gösterme şeklinin saçma olduğunu söylüyorlar. Benim görevim, gerçekte ülkemde neler olduğunu dünyanın geri kalanına göstermek. Ukrayna'nın doğusundaki sivillerin, Rusların, 'Rusya ile birlikte olmak' ve bunun gibi şeyler için sahte protestolar yaptığı şehirler var. Şu an yaptıklarının milyonlarca videosunu gösterebilirim. Ülkemdeki bütün şehirleri yok ettiklerini gösterebilirim" sözlerini kullandı.



"DESTEKLER İÇİN MİNNETTARIM"



Son olarak saha içindeki ve saha dışındaki kendisine destek için minnettar olduğunu kaydeden Ukraynalı futbolcu, "Aldığım tüm destek için minnettarım. Ukrayna'daki birçok insandan mesaj alıyorum ve bana destek videoları hakkında sorular soruyorlar. Bu durum insanların televizyon ve maçları izlediğini ve sanırım onlara çok yardımcı olduğunu gösteriyor" diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO