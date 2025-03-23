Zerenspor, Play-off ilk maçında 5 sette galip!

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Zerenspor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Zerenspor, Play-off ilk maçında 5 sette galip!
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23 Mart 2025 17:36
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Zerenspor, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

Serinin ikinci maçı 26 Mart Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart salonunda oynanacak. 

Salon: Aksaray

Hakemler: Zafer Özmen, Bektaş Kalender

Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi)

Zerenspor: Uzelac, Yasemin Şahin, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fabris, Malinov, Kübra Akman (Ceren Önal)

Setler: 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 15-17

Süre: 132 dakika

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