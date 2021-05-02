Zenit eze eze şampiyon!

Rusya Ligi'nde 28. hafta mücadelesinde Zenit, en yakın rakibi Lokomotiv Moskova'yı 6-1 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Zenit eze eze şampiyon!
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02 Mayıs 2021 21:02
Rusya Ligi'nde 28. hafta karşılaşmasında Zenit, Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.

Gazprom Arena'da oynanan müsabaka, Zenit'in 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Zenit'e galibiyeti getiren golleri 19 ve 51. dakikalarda Dzyuba, 39., 45+3., ve 46. dakikalarda Azmoun ile 67. dakikada Malcom attı. Lokomotiv Moskova'nın tek sayısını ise 56. dakikada Kamano kaydetti.

ZENIT ŞAMPİYON OLDU

Bu sonucun ardından puanını 61'e yükselten Zenit, Rusya Ligi'nde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonluk, Zenit'in üst üste 3. şampiyonluğu oldu.

Lokomotiv Moskova ise 52 puanla 2. sırada yer aldı.

Şampiyon Zenit, gelecek hafta Ufa'ya konuk olacak. Lokomotiv Moskova ise Dinamo Moskova'yı ağırlayacak.



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