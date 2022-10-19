Zeljko Obradovic: 'Fenerbahçe'nin ödeyeceği parayı gördünüz mü!'

Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, EA7 Emporio Armani Milan'a kaybettiği maç sonrası Sırp basınında çıkan haberlere tepki gösterdi.



"Bu yaz gazetelerde kaç tane oyuncuyu Partizan'a yazdınız, sayamadım bile." diyerek sözlerine başlayan Obradovic, "Haberlerinizin tamamı bilim kurgu! Bu kadar ismi kim yazıyor, bilmiyorum. Bana gelip herhangi bir ismi sormadınız bile, neden yazıyorsunuz. Şu anda başka bir oyuncu transfer edecek bütçemiz yok. Elimdeki kadroyla çalışmaya devam edeceğim." dedi.



Obradovic, "Bazıları 'Partizan Campazzo'yu istiyor' yazdı. Fenerbahçe ve Real Madrid'in Campazzo'ya ne kadar ödeyebileceğini gördünüz mü? Partizan bu paraları verebilir mi sanıyorsunuz! 'Partizan'ın parası var' yazıyorsunuz. Partizan, taraftarlarıyla birlikte güzel bir hikaye yazdı ve çok iyi sayıda bilet sattı. Bu şekilde bir bütçe oluşabildi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



2013-2020 arası Fenerbahçe'yi çalıştıran ve sarı lacivertli kulübü 2017'de Avrupa'nın zirvesine çıkaran Zeljko Obradovic, bu sezon THY EuroLeague'de çıktığı ilk 3 maçın tamamını kaybederek kariyerinde kötü anlamda bir ilke imza attı.





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