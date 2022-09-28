Zehra Güneş: 'Grup sıralaması için çok galibiyet'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Zehra Güneş, Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu 3. maçındaki 3-2'lik Dominik Cumhuriyeti galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Grup sıralaması için önemli bir maç olduğunu söyleyen Güneş, "Turnuva başlangıcında iki Asya takımı ile oynadık. Asya takımları, yüksek voleybol oynayan takımlara karşı çok farklı oynarlar ve hızlıdırlar. Bugün Asya takımlarının tam karşısında bir takımla oynadık. Dominik farklı bir seviyede olan bir takım. İki takım da çok iyiydi. Bazı setler çok iyiydik, bazı setler düşüş yaşadık ama çok güzel bir şekilde tamamladık. Grup sıralaması için bizim için galibiyet çok önemliydi. Karşı takım da çok iyi bir voleybol koydu ortaya. Galibiyet için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Takımın zaman zaman zorlanmasının normal olduğunu söyleyen Güneş, "Tabii ki farklı etkenler var. Bu seviyede konsantrasyon koruyamamak diye bir şey olmaz bence. Onlar iyi servis atıyorlar, bazen biz karşılayamıyoruz. Bazen atakta anlaşamıyoruz. Bunlar olacak şeyler ama herkesin çok iyi üstesinden geldiğini düşünüyorum. Bu maçta galibiyet çok önemliydi." dedi.



POLONYA MAÇI



Gruptaki diğer maçları değerlendiren Güneş, "Maç tahmini yapmak zor. Polonya'nın evinde oynuyoruz. Bütün saha doluymuş. Önümüzde Hırvatistan maçı var, önce ona odaklıyız, o maçı kazanıp Polonya'da galibiyet almayı umacağız" diyerek sözlerini noktaladı.



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