Zehra Güneş: 'Bir mucizeyi gerçekleştirdik'

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayan VakıfBank, medya günü düzenledi.



VakıfBank Spor Sarayı'ndaki medya gününe başantrenör Giovanni Guidetti ve genel menajer Banu Can Schürmann ile sarı-siyahlı oyuncular katıldı.



Takım kaptanı Zehra Güneş ile pasör Cansu Özbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Sultanlar Ligi'nde elde edilen şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Zehra Güneş, "Bu sezon benim için kendimi çok zorladığım ve farklı açılardan kendimi keşfetmeyi sağladığım sezonlardan biri oldu. Kaptanlığımın ilk senesinde bu kadar değerli bir kupayı VakıfBank müzesine götürmek gerçekten çok değerli. İlk gün takımla antrenman yaptığımda 'Bu sezon gerçekten farklı şeyler olacak. Takımın farklı bir enerjisi var' demiştim. Hissettiğim hiçbir şeyde yanılmadım. Kupayı çok iyi bir takıma karşı, play-off serisinde kazandığımız için mutluyum." diye konuştu.



Sarı-siyahlı formayı 12 yaşından bu yana giydiğini hatırlatan milli voleybolcu, "Gerçekten hissettiklerimi, gururumu, bu takımın önemini size ne kadar anlatsam az kalacak. Buradaki oyunculara, teknik heyete, yönetime desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir mucizeyi gerçekleştirdik. Devamında da bunu tamamlayacağımızdan hiç şüphem yok. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Ülkemize, kulübümüze bu kupayı (CEV Şampiyonlar Ligi kupası) getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.



CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin Türkiye'de düzenlenecek olmasının büyük bir güç olduğunu belirten orta oyuncu, şunları kaydetti:



"Ülkemizi büyük platformlarda çok uzun zamandır temsil ediyoruz. Buna da VakıfBank olarak alışkınız. VakıfBank olarak üç İtalyan takımına karşı savaşacağız. Bizi destekleyenlerin yalnız bırakmayacağından eminim. Biz, tek Türk takımı olabiliriz ama burada hep birlikte kupayı alma gücüne erişebileceğimizi biliyorum."



"Bazıları bizden umudu kesti"



Tecrübeli kaptan, sezon başında çok zorlandıkları anların olduğunun altını çizdi.



Sultanlar Ligi'nde sezonun çok zor geçtiğini vurgulayan Zehra, "Bazıları bizden umudu kesti, bazıları 'Gerçekten bu sene yapamayacağız' dedi. Her takım için böyle bir lig yaşandı. Bu sene lig tahmin edilemeyecek skorlarla, maç galibiyetleriyle, mağlubiyetleriyle bitti. O yüzden mücadelenin kıyasıya olduğu bu ligde günün sonunda zirvede bitirmek çok ayrı bir seviye bizim için. Çünkü yılın en önemli devresine girdiğimiz için performansımızda önemli bir artış oldu. Bunun planlaması, bizim sakatlık durumlarımız, geri dönüşlerimiz, birlikte kalışlarımız hep buna etken oldu. Hala da böyle devam etmek zorundayız. Çok önemli iki maç önümüzde. Bu maçlar sezonun meyvelerini toplayacağımız maçlar olacak. Umarım seviyemize kaldığımız yerden devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



Cansu Özbay: "Finale kalmak istiyoruz"



VakıfBank formasını giyen pasör Cansu Özbay, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak istediklerini belirterek, kupaya adım adım ilerlemeleri gerektiğini aktardı.



Ligde çok zor bir sezonun geride kaldığını ifade eden ay-yıldızlı oyuncu, "Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin en iyi oyuncusu seçildiğim için çok mutluyum. Bildiğiniz üzere sakatlıklar yaşadım. Sonunu böyle bir şampiyonlukla bitirmek benim için çok anlamlıydı. Çok gururluyum." dedi.



CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde oynanacak Pallavolo Scandicci müsabakasının hazırlıklarının sürdüğünü söyleyen Cansu, "Motivasyonumuz çok iyi durumda. Dörtlü final oynamak kulübümüz ve her oyuncu için çok önemli. Çok zor şartlar altında gerçekleştirdik. Antrenmanlarımız çok iyi devam ediyor. Çok çalışıyoruz. Maç günü geldiğinde de hazır sahaya çıkacağız." diye konuştu.



Sarı-siyahlı oyuncu Cansu Özbay, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde finale kalmaları halinde kupaya uzanmayı hedeflediklerini söyledi.



İstanbul'da düzenlenecek dörtlü finalde seyirciler için güzel maçların oynanacağını anlatan Cansu, "Biz ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. Finale kalmak istiyoruz. Finale kalırsak da kupayı kaldırmak istiyoruz. Bunları söylemek için erken erken. Sayı sayı, set set, maç maç düşünmemiz gerekiyor. Çok zor olacak. Saygı duyduğumuz, dünyanın en iyi takımları olduğunu düşünüyorum. Keşke Fenerbahçe ile Eczacıbaşı da orada olsaydı. Şu an biz varız, seyircinin de bize avantaj olacağını düşünüyorum. Biz biraz daha öndeyiz." değerlendirmesini yaptı.



"Guidetti önderliğinde herkes ruhunu ortaya koyuyor"



Cansu Özbay, başantrenör Giovanni Guidetti ile takımın iyi organize olduğunu belirtti.



Her zaman yeni bir takımda alışma sürecinin çok zor geçtiğini anlatan 28 yaşındaki oyuncu, "Bu yıl da aynı şekilde oldu. VakıfBank'a geldiğiniz zaman Guidetti önderliğinde herkes o kadar iyi organize olup, ruhunu ortaya koyuyor ki VakıfBanklı gibi oynamaya başlıyorsunuz. Sanki onca yıldır farklı bir takımda oynuyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Sanırım burada Guidetti'nin emeği çok büyük ama bu biraz oyuncularla da alakalı. Buraya uyum sağlayabilmek her zaman kolay değil. Buradaki tüm oyuncular hem yetenek hem karakter olarak inanılmaz oldukları için güzel uyum sağladılar." ifadelerini kullandı.



"Finaldeki son sayıyı unutamıyorum"



Tecrübeli pasör, Fenerbahçe Medicana ile oynanan play-off final serisinin üçüncü maçında şampiyonluğu getiren son sayıyı unutamadığını vurguladı.



Elde edilen başarının anlamlı olduğunu aktaran Cansu Özbay, "Ligde şampiyonluk sürecinde ben finaldeki son sayıyı unutamıyorum. İnanamıyordum. Bu sene o anın gelebileceğine hiç inanmıyordum. Bizim için çok zordu. O an sadece dizlerimin üzerine kapaklandım ve şükrettim." diye konuştu.



Medya günü, basın kuruluşlarının gerçekleştirdiği özel röportajların ardından sona erdi.