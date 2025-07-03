Zaynutdinov'un menajeri transfer için Nevzat Demir'de!

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetimi, takımda düşünmediği bazı oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.
Bu kapsamda Zaynutdinov'un da transfer listesinde olduğu iddia edildi. Beşiktaş, transfer döneminde yeni isimlere yer açmak adına Kazak oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor.
RUSYA'DAN YOĞUN İLGİ
Bahtiyara'a ise eski ligi olan Rusya'dan yoğun ilgi var. Kazak milli oyuncu ile Dinamo Moskova'nın yanı sıra Zenit ve Krasnodar'ın da ilgilendiği iddia edildi. Rus kulüpleri arasında oyuncu için yarış olduğu ifade edilirken, bu rekabetin transferin kısa sürede gerçekleşmesini sağlaması bekleniyor..
Edinilen bilgilere göre Bahtiyar'ın menajeri, Beşiktaş ile resmi görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi. Oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA BEKLENENİ VEREMEDİ
Bahtiyar Zaynutdinov, 2023 yılında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edillmişti. Beşiktaş ile 49 resmi maça çıkan Kazak futbolcu, yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Bu kapsamda Zaynutdinov'un da transfer listesinde olduğu iddia edildi. Beşiktaş, transfer döneminde yeni isimlere yer açmak adına Kazak oyuncu ile yollarını ayırmayı planlıyor.
RUSYA'DAN YOĞUN İLGİ
Bahtiyara'a ise eski ligi olan Rusya'dan yoğun ilgi var. Kazak milli oyuncu ile Dinamo Moskova'nın yanı sıra Zenit ve Krasnodar'ın da ilgilendiği iddia edildi. Rus kulüpleri arasında oyuncu için yarış olduğu ifade edilirken, bu rekabetin transferin kısa sürede gerçekleşmesini sağlaması bekleniyor..
Edinilen bilgilere göre Bahtiyar'ın menajeri, Beşiktaş ile resmi görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi. Oyuncu ve kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'TA BEKLENENİ VEREMEDİ
Bahtiyar Zaynutdinov, 2023 yılında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edillmişti. Beşiktaş ile 49 resmi maça çıkan Kazak futbolcu, yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.