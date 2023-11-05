Premier Lig'in 11. hafta maçında Nottingham Forest ile Aston Villa karşı karşıya geldi. The City Ground'da oynanan maçı Nottingham Forest 2-0 kazandı.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Olufisayo Aina ve 47. dakikada Orel Mangala kaydetti.
Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, ilk yarının sonunda oyundan alındı.
Bu sonuçla birlikte 6 hafta aradan sonra galip gelen Nottingham Forest puanını 13'e yükseltti. Aston Viila 22 puanda kaldı.
Önümüzdeki lig haftasında Nottingham, West Ham deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Fulham ile karşılaşacak.
Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Olufisayo Aina ve 47. dakikada Orel Mangala kaydetti.
Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, ilk yarının sonunda oyundan alındı.
Bu sonuçla birlikte 6 hafta aradan sonra galip gelen Nottingham Forest puanını 13'e yükseltti. Aston Viila 22 puanda kaldı.
Önümüzdeki lig haftasında Nottingham, West Ham deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Fulham ile karşılaşacak.