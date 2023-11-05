Zaniololu Aston Villa deplasmanda kayıp

Premier Lig'in 11. hafta maçında Aston Villa, deplasmanda Nottingham Forest'a 2-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Zaniololu Aston Villa deplasmanda kayıp
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05 Kasım 2023 18:59
Premier Lig'in 11. hafta maçında Nottingham Forest ile Aston Villa karşı karşıya geldi. The City Ground'da oynanan maçı Nottingham Forest 2-0 kazandı.

Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Olufisayo Aina ve 47. dakikada Orel Mangala kaydetti. 

Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo, ilk yarının sonunda oyundan alındı.

Bu sonuçla birlikte 6 hafta aradan sonra galip gelen Nottingham Forest puanını 13'e yükseltti. Aston Viila 22 puanda kaldı. 

Önümüzdeki lig haftasında Nottingham, West Ham deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında Fulham ile karşılaşacak.

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