Türkiye, Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda yüzmede 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

calendar 12 Kasım 2025 23:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Yüzmede Türkiye'den madalya yağmuru
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, yüzme branşında 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

Prince Faisal bin Fahad Olympic Kompleksi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında, kadınlar 200 metre sırtüstünde Sudem Denizli altın, aynı kategoride Halime Zülal Zeren gümüş madalya kazandı. Kadınlar 50 metre sırtüstünde ise Sudem Denizli altın madalya, erkekler 50 metre sırtüstünde de Mert Ali Satır altın madalya elde etti. Erkekler 200 metre sırtüstünde ise Berke Saka altın, aynı kategoride Mert Hatipoğlu de bronz madalya kazandı.

Kadınlar 400 metre serbest stilde Ecem Dönmez Öğretir gümüş, aynı kategoride Belis Şakar ise bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 100 metre kelebekte ise Defne Tanığ gümüş, bu kategoride yarışan Seher Kaya ise bronz madalya elde etti.


Erkekler 50 metre kurbağalamada da Hüseyin Emre Sakçı altın madalya, kadınlar 50 metre kurbağalamada Pınar Dönmez gümüş madalyaya ulaştı. Erkekler 50 metre kurbağalamada Nusrat Allahverdi gümüş, erkekler 400 metre serbest stilde milli yüzücülerden Kuzey Tunçelli gümüş, bu kategoride Ahmet Mete Boylu ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Nehir Toker, Sudem Denizli, Seher Kaya ve Gizem Güvenç'ten oluşan 4x100 metre serbest stil kadın bayrak takımı ile Demir Özdemir, Hüseyin Emre Sakcı, Arda Akkoyun ve Ahmet Mete Boylu'dan kurulu 4x100 metre serbest stil erkek bayrak takımı günü altın madalya tamamladı.

