Yunanistan Süper Ligi'nin ilk haftasında Olympiakos, sahasında Asteras'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri 90+3'te Yusuf Yazıcı ve 90+7'de El Kaabi kaydetti.
AYLAR SONRA GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon çapraz bağı sakatlığı geçiren ve sezonu kapatan Yusuf Yazıcı, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 81. dakikada dahil oldu.
Bu sonuçla beraber Olympiakos, sezona galibiyetle başladı.
Olympiakos, gelecek hafta ligde Volos'a konuk olacak.
