Fransa Ligi'nde 4. hafta maçında son şampiyon Lille ile Montpellier karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Lille oldu. Lille böylece bu sezon ilk galibiyetini aldı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Yusuf Yazıcı ve 56. dakikada Jonathan David kaydetti. Montpellier'in golü 45+4. dakikada Gaetan Laborde'den geldi. Montpellier'de Salomon Sambia, 73. dakikada kırmızı kart gördü.



Lille'de Yusuf Yazıcı 83 dakika, Burak Yılmaz ise 90 dakika görev yaptı. Zeki Çelik, 90'da Burak Yılmaz'ın yuerine oyuna girdi.



Bu galibiyetin ardından Lille puanını 5'e yükseltti. Montpellier 4 puanda kaldı.



