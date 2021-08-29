Yusuf Yazıcı gol attı, Lille kazandı

Fransa Ligi'nde son şampiyon Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Montpellier'i devirdi ve bu sezon ilk kez kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Yusuf Yazıcı gol attı, Lille kazandı
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29 Ağustos 2021 20:01
Fransa Ligi'nde 4. hafta maçında son şampiyon Lille ile Montpellier karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Lille oldu. Lille böylece bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Yusuf Yazıcı ve 56. dakikada Jonathan David kaydetti. Montpellier'in golü 45+4. dakikada Gaetan Laborde'den geldi. Montpellier'de Salomon Sambia, 73. dakikada kırmızı kart gördü.

Lille'de Yusuf Yazıcı 83 dakika, Burak Yılmaz ise 90 dakika görev yaptı. Zeki Çelik, 90'da Burak Yılmaz'ın yuerine oyuna girdi.

Bu galibiyetin ardından Lille puanını 5'e yükseltti. Montpellier 4 puanda kaldı.


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