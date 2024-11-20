Yusuf Şimşek: "Taraftarların desteğiyle 3 puanı alacağız"

Adanaspor teknik direktörü Yusuf Şimşek, Sakaryaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Yusuf Şimşek: 'Taraftarların desteğiyle 3 puanı alacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2024 12:36
Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Sakaryaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Yusuf Şimşek yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından taktik ve şut çalışması yapıldı.

Yusuf Şimşek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakaryaspor maçında taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Bütün Adanalıları maça davet eden Şimşek, "İnşallah hep birlikte güçlü bir şekilde bu maçtan galip gelmek istiyoruz. Ben oyuncu kardeşlerime güveniyorum. Taraftarların da desteğiyle inşallah 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Lütfen pazar günü saat 16.00'da kimseye randevu vermeyin. Stadyuma herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın stoperlerinden Fatih Kurucuk da milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini anlatarak, "Çalışmalarımız son derece verimli ve keyifliydi. Sakaryaspor mücadelesine bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Bu zor zamanlarda takımın size ihtiyacı var. Umarım hafta sonu hep beraber 3 puanı kucaklayacağız." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery