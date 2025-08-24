23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-3
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-0
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Yusuf Cihat Çelik: "Selçuk hocamıza inanıyoruz"

Kocaelispor'da Yusuf Cihat Çelik, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Kocaelispor'un oyuncularından Yusuf Cihat Çelik, daha iyi olacaklarını söyledi.

TARAFTAR AÇIKLAMASI

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Yusuf Cihat, "Öncelikle buradan büyük Kocaelispor taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta 25-30 bin, bu hafta ise harika bir deplasman tribünü. İnanılmaz desteklediler bizi." dedi.



"HOCAMIZA GÜVENİYORUZ"

Takımın iyi mücadele ettiği değerlenidrmesini yapan Yusuf Cihat, "Yeni bir takımız. Maalesef daha puan alamadık. Daha iyi olacağız. Hocamıza güveniyoruz. Hocamız bize güveniyor. İyi çalışıyoruz, Allah'ın izniyle haftaya Kayserispor maçıyla bunun karşılığını alacağız. Yeni bir takımız. Bazı şeylerin oturması zaman alabiliyor. Sahada iyi bir mücadele var. Taktik anlayışın oturması kolay olmuyor. Duran topları daha iyi çalışmamız gerekiyor. Bunları düzelttiğimiz zaman puanları alacağız." diye konuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
