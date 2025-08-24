Yusuf Cihat Çelik: 'Selçuk hocamıza inanıyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Kocaelispor'un oyuncularından Yusuf Cihat Çelik, daha iyi olacaklarını söyledi.



TARAFTAR AÇIKLAMASI



Chobani Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Yusuf Cihat, "Öncelikle buradan büyük Kocaelispor taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Geçen hafta 25-30 bin, bu hafta ise harika bir deplasman tribünü. İnanılmaz desteklediler bizi." dedi.

Takımın iyi mücadele ettiği değerlenidrmesini yapan Yusuf Cihat,diye konuştu.