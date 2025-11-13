Yunus Öçal: 'Altın madalya Türk halkın armağan olsun'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon namağlup şampiyon olan Kadın Milli Voleybol Takımı Antrenörü Yunus Öçal, "Bu altın madalya bütün Türk halkına armağan olsun." dedi.Öçal, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan'ı 3-0 yenerek altın madalyaya ulaştıkları maçın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.Kadın milli voleybolcuların Azerbaycan dışında diğer ülkelere karşı hiç zorlanmadığını ifade eden Öçal, şöyle konuştu:Milli voleybolculardan Eda Kafkas da buraya altın madalya hedefiyle geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: