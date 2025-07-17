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Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
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2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Yunus Akgün'den Avrupa'ya ret!

Galatasaray'ın sözleşme uzatmak istediği Yunus Akgün, transfer tekliflerine kapıyı kapattı.

calendar 17 Temmuz 2025 09:14
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün'den Avrupa'ya ret!
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2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün, dört ay önce Galatasaray ile şartlarda anlaşıp 'evet' dedi ancak ıslak imzalar hâlen atılmadı.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Portekiz, Alman ve Fransız takımlarından dört teklif alan Yunus, teşekkür ederek Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.

Sözleşmesinde 13 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunan yıldız oyuncunun sezon başlamadan mukavele yenilemesi bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus, 12 gol, 14 asist kaydetti. 

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