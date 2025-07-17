2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Yunus Akgün, dört ay önce Galatasaray ile şartlarda anlaşıp 'evet' dedi ancak ıslak imzalar hâlen atılmadı.
TEKLİFLERİ REDDETTİ
Portekiz, Alman ve Fransız takımlarından dört teklif alan Yunus, teşekkür ederek Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.
Sözleşmesinde 13 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunan yıldız oyuncunun sezon başlamadan mukavele yenilemesi bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus, 12 gol, 14 asist kaydetti.
TEKLİFLERİ REDDETTİ
Portekiz, Alman ve Fransız takımlarından dört teklif alan Yunus, teşekkür ederek Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.
Sözleşmesinde 13 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunan yıldız oyuncunun sezon başlamadan mukavele yenilemesi bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON NE YAPTI?
Geçtiğimiz sezon 44 maçta forma giyen Yunus, 12 gol, 14 asist kaydetti.