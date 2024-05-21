Yüksel Yıldırım: 'Samsunspor eğilmeyecek!'

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bu sezon ve kırmızı-beyazlıların gelecek planlamaları ile ilgili Kanal S'ye açıklamada bulundu.



Yüksel Yıldırım'ın sözleri şu şekilde:



"İyi günde kötü günde takımına sahip çıkanlarla bu ligde kalabiliriz. Biz buna inandık. Bize bu sevinci yaşatan önce Markus Gisdol ve teknik ekibine sonra bizim doktorumuza, atletik performans hocamıza, futbolculara ve taraftarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü hepsi inandı. Biz de inandık. Bunu birlikte yaptık. Bu başarı biz ne kadar yönetimde olsak da başarı sahadakilerindi. Bunu asla unutmuyoruz. İnşallah bizler burada bir ekip olduğumuz sürece bu Samsun'un çocuklarının yüzü gülecek. Samsunspor, Süper Lig'e zevk veren dimdik, eğilmeyen bükülmeyen kalem gibi dimdik olacak. Onun bunun kulübü veya bizi hiç kimse sağa sola eğip bükemeyecek. Sistem tabii ki bize karşı olacak. Ama biz ne doğruysa onu yapıyoruz"





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