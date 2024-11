Yüksel Yıldırım'dan tekliflere cevap!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, adım adım hedeflerini yükseltmeye başladıklarını söyledi.



Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftarlara her zaman doğruları söylediğini belirtti.



Carlo Holse ve diğer oyunculara transfer teklifleri geldiğine işaret eden Yıldırım, "Bu teklifler bizi mutlu ediyor. Bu sayede doğru işler yaptığımızı görüyoruz. Gelelim Holse ve diğer oyuncularının transfer konusuna... Şunun bilinmesini istiyoruz, sezon sonuna kadar Holse ve diğer tüm önemli oyuncularımızın hiçbirini hiçbir yere vermiyoruz, bir yere gitme şansları yok. Rahat olun, her şey para değil." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, takıma daha fazla sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Adım adım birlikte hedeflerimizi yükseltmeye başlıyoruz. Bu nedenle rahat olalım. Bize güvenin. Transfer tahtamız kapalı iken bu kadar basit hatalar yapmayız. Artık takımımıza daha fazla sahip çıkma zamanı geldi. Çünkü artık Türkiye bizi ve Samsunspor'u konuşuyor. Güzel bir gelecek var önümüzde. Her şey çok daha güzel olacak. Samsun'un yeni nesil ve gençliği artık başı dik, göğsü önde ve yüzü gülerek, mutlu olarak yürüyor ve gururla 'Samsunsporluyum' diyor. Türkiye'de destekçisi en fazla artan kulüp artık Samsunspor. Bunu taraflı tarafsız herkes söylüyor, ne mutlu bizlere."